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Ekonomi

İstanbul uçuşlarının iptal edilmesinin ardından Aeroflot’tan ilk açıklama

İstanbul uçuşlarının birçoğunun iptal edildiği haberleri ardından Rus havayolu şirketi Aeroflot, uçuş sıklığının hâlâ koronavirüs salgını öncesine geri dönmediği için iptal edildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-31 17:26:00 -
İstanbul uçuşlarının iptal edilmesinin ardından Aeroflot’tan ilk açıklama

Rusya’nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot, hükümetin koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan uluslararası uçuşların bazı ülkeler için yeniden başlatılması kararını takiben uçuşlara aşamalı olarak geri döneceklerini açıkladı.

Aeroflot’un açıklaması, Kommersant gazetesinin yolcuları kaynak göstererek Aeroflot’un bir dizi İstanbul uçuşunu iptal ettiği yönündeki haberini izledi.

Aeroflot yetkilileri açıklamalarında, “Uçuş programının azaltılmış şekilde ilerlediğine yolcularımızın dikkatini çekmek isteriz. Uçuşunuz iptal edildiyse bilet değişikliği için çeşitli çözümler sunmaktayız” dedi.

Rusya ile Türkiye arasında koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan uçuşlar ağustos başında başlayacak. Aeroflot, 1 Ağustos’ta İstanbul, 10 Ağustos’ta ise Antalya’ya uçmaya başlıyor.

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