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İstanbul Tuzla'da otomobil içinde infaz!

İstanbul'da bir kişi özel bir hastanenin önünde araç içinde silahla vurularak öldürüldü. Saldırganın yaya olarak kaçtığı belirtildi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:25
İstanbul Tuzla'da otomobil içinde infaz!

Tuzla'da bir şahıs, otomobil içerisinde silahla vurularak öldürüldü. Olay saat 06.45 sıralarında Yayla Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi.

İddialara göre 34 DD 9865 plakalı park halindeki otomobilin şoför koltuğunda oturan bir kişi, yan koltukta oturan bir kişiyi silahla vurdu. Daha sonra şüpheli otomobilden çıktı ve olay yerinden koşarak kaçtı.

Araçtan gelen silah seslerini duyan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine  haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ön yolcu koltuğundaki Levent Kırcılar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Olay yeri ekipleri ve savcının incelemesi devam ediyor, saldırgan aranıyor.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:25
  1. cinayet
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