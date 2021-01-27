İstanbul trafik durumu anlık
İstanbul'da bazı bölgelerde yaşanan trafik kazası sonrası yoğunluğu yaşanıyor. Saat 08.30 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı. Hasdal'da yön tabelası devrildi, araçlar kaza yapınca trafik kilitlendi. İşte İstanbul anlık trafik durumu, yol durumu bilgileri.
27 Ocak İstanbul trafik yoğunluk haritası merak konusu oldu. İstanbul trafik durumu canlı harita vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar mesai saatinin başlamasıyla birlikte araştırma yapmaya başladı. İstanbul’da havanın yağışlı olması nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanmaya başlandı.
TEM Hasdal- Göktürk bağlantı yolunda yön tabelası yola devrildi. Tabeladan kaçmak isteyen araçlar kaza yaparken trafikte aksama meydana geliyor. İBB trafik uygulaması adeta kırmızıya döndü. E-5 karayolu ve TEM Otoyolu'nda oluşan kilometrelerce kuyruk havadan drone ile görüntülendi.
27 Ocak saat 08:40 itibariyle İstanbul'da trafik durumu
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