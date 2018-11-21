İstanbul trafiğini felç eden kaza!
Unkapanı Köprüsü üzerinde meydana gelen trafik kazası sonrası İstanbul trafiği durma noktasına geldi.21 Kasım 2018 Çarşamba 15:36
İstanbul'da Unkapanı Köprüsü girişinde bir otomobil kontrolden çıkarak ters döndü. Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi.
İki şerit trafiğe kapatıldı
Unkapanı - Saraçhane yönünde köprü üzerinde sol şeritte yaşanan trafik kazası sebebi ile 2 şerit trafiğe kapatıldı.
Ters dönen aracın yoldan kaldırılması için olay yerine ekipler sevk edildi.
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