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İstanbul trafiğini felç eden kaza!

Unkapanı Köprüsü üzerinde meydana gelen trafik kazası sonrası İstanbul trafiği durma noktasına geldi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:36
İstanbul trafiğini felç eden kaza!

İstanbul'da Unkapanı Köprüsü girişinde bir otomobil kontrolden çıkarak ters döndü. Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi.

İki şerit trafiğe kapatıldı

Unkapanı - Saraçhane yönünde köprü üzerinde sol şeritte yaşanan trafik kazası sebebi ile 2 şerit trafiğe kapatıldı.

Ters dönen aracın yoldan kaldırılması için olay yerine ekipler sevk edildi.

 

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 15:36
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  2. Kaza
  3. unkapanı köprüsü
  4. Unkapanı
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  • Medine ERTAŞMedine ERTAŞ15 dk önce
    Allah bağışlasın
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