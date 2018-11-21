İstanbul trafiğini felç eden kaza!

İstanbul'da Unkapanı Köprüsü girişinde bir otomobil kontrolden çıkarak ters döndü. Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi.

İki şerit trafiğe kapatıldı

Unkapanı - Saraçhane yönünde köprü üzerinde sol şeritte yaşanan trafik kazası sebebi ile 2 şerit trafiğe kapatıldı.

Ters dönen aracın yoldan kaldırılması için olay yerine ekipler sevk edildi.