İstanbul trafiğine 'cumartesi anneleri' engeli!
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 'cumartesi anneleri' tarafından yapılacak her türlü etkinliğin yasaklandığı Beyoğlu'nda tedbir amaçlı bazı yollar ve güzergahlar kapatılacak.08 Eylül 2018 Cumartesi 10:49
Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, medyada "Cumartesi anneleri" olarak bilinen oluşum tarafından yapılacak her türlü etkinliğin Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklanması nedeniyle Beyoğlu ilçesinde alınacak emniyet tedbirler kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
GÜMÜŞSUYU VE KAZANCI YOKUŞU İSTİKAMETİ ÖNERİLDİ
Bu doğrultuda, Zambak Sokak, Meşelik Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi, Sadri Alışık Sokak, Balo Sokak, Turnacı Caddesi, Yeniçarşı Caddesi, Meşrutiyet Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescit Caddesi kesişimi trafiğe kapatılıp İstiklal Caddesine akım verilmeyecek.
Sürücülere tedbirlerin bitiş saatine kadar alternatif güzergah olarak Gümüşsuyu ve Kazancı Yokuşu istikameti önerildi.
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