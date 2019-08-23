TOKİ başvurularının nereye yapılacağı vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konuların başında gelmekte. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Türkiye’nin farklı bölgelerine binlerce konut yapıyor. TOKİ konutlarına başvuruda bulunmak isteyenler ise TOKİ başvuruları, TOKİ satışları, TOKİ fiyatları, TOKİ kura sonuçları, TOKİ ödemelerinin ne olduğunu araştırmakta. Özellikle de İstanbul’da TOKİ’ye yoğun bir talep söz konusu. Vatandaşlar İstanbul TOKİ için nereye başvuracağım? sorusunu sıklıkla sormakta.

İstanbul TOKİ için nereye başvuracağım? Sorusuna TOKİ tarafından şu şekilde cevap verildi: “İdaremiz, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla sosyal konut üretimine hızla devam etmektedir. İstanbul’daki sosyal konut ihtiyacını karşılamak için 2020 yılında yaklaşık 10 bin yeni sosyal konut üretme hedefimiz bulunmaktadır. İstanbul’da hayata geçirmeyi planladığımız 10 bin yeni sosyal konutumuz için arazi geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir. 2020 yılında TOKİ olarak uzun vade seçenekleriyle vatandaşlarımızın ev sahibi yapılması planlanmaktadır. Proje çalışmalarımız tamamlandığında detaylı bilgi web sitemiz internet sitesinizi takip edebilirsiniz.”

TOKİ Kuralı satışlarında aynı haneden, birden fazla kişi başvuruda bulunabilir mi?