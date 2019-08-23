0553 313 94 23

İstanbul TOKİ için nereye başvuracağım

TOKİ başvurularının nereye yapılacağı vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konuların başında gelmekte. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Türkiye’nin farklı bölgelerine binlerce konut yapıyor. TOKİ konutlarına başvuruda bulunmak isteyenler ise TOKİ başvuruları, TOKİ satışları, TOKİ fiyatları, TOKİ kura sonuçları, TOKİ ödemelerinin ne olduğunu araştırmakta. Özellikle de İstanbul’da TOKİ’ye yoğun bir talep söz konusu. Vatandaşlar İstanbul TOKİ için nereye başvuracağım? sorusunu sıklıkla sormakta.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:44
İstanbul TOKİ için nereye başvuracağım

TOKİ başvurularının nereye yapılacağı vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konuların başında gelmekte. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Türkiye’nin farklı bölgelerine binlerce konut yapıyor. TOKİ konutlarına başvuruda bulunmak isteyenler ise TOKİ başvuruları, TOKİ satışları, TOKİ fiyatları, TOKİ kura sonuçları, TOKİ ödemelerinin ne olduğunu araştırmakta. Özellikle de İstanbul’da TOKİ’ye yoğun bir talep söz konusu. Vatandaşlar İstanbul TOKİ için nereye başvuracağım? sorusunu sıklıkla sormakta.

İstanbul TOKİ için nereye başvuracağım? Sorusuna TOKİ tarafından şu şekilde cevap verildi: “İdaremiz, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla sosyal konut üretimine hızla devam etmektedir. İstanbul’daki sosyal konut ihtiyacını karşılamak için 2020 yılında yaklaşık 10 bin yeni sosyal konut üretme hedefimiz bulunmaktadır. İstanbul’da hayata geçirmeyi planladığımız 10 bin yeni sosyal konutumuz için arazi geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir. 2020 yılında TOKİ olarak uzun vade seçenekleriyle vatandaşlarımızın ev sahibi yapılması planlanmaktadır. Proje çalışmalarımız tamamlandığında detaylı bilgi web sitemiz internet sitesinizi takip edebilirsiniz.”

TOKİ Kuralı satışlarında aynı haneden, birden fazla kişi başvuruda bulunabilir mi?

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:44
  1. İstanbul TOKİ için nereye başvuracağım
  2. TOKİ başvuruları
  3. TOKİ satışları
  4. TOKİ fiyatları
  5. TOKİ kura sonuçları
  6. TOKİ ödemeleri
  7. TOKİ İstanbul başvurusu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sezen Aksu'nun babası hayatını kaybetti
    1. Sezen Aksu'nun babası hayatını kaybetti
    2. Çocuklar tesislere gidemeyince,..
    3. Tırdan yola dökülen su dolu..
    4. Sinop Etnografya Müzesi, 8 bin 400..
    5. Macron ve Bolsonaro arasında..
    6. Minibüsünü bırakıp yolcusunun..
    7. Rusya ABD'nin füze testine karşı önlem..
    8. Dolandırıcılık yapan yabancı uyruklu..
    9. Ordu’da fındık bahçelerini su bastı
    10. AK Parti’li Bulut’tan ‘Malazgirt..
    11. Uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı
    12. Tokat’ta metrekareye 34.2 kilogram..
    13. Iraklı yaşlı kadının İran'da..
    14. Antalya yaş sebze ve meyvede dünyayı..
    15. Napoli, Hirving Lozano'yu transfer..
    16. ABD’nin füze denemesinden sonra..
    17. Hollanda'da evsizlerin sayısı iki kat..
    18. Başkan Soyer, İzmirlilerin ulaşım ile..
    19. Devlet Tiyatroları yeni sezona hazır
    20. Şanlıurfa’da altgeçit ve caddeler..
    21. "Kadına karşı her türlü ayrımcılığı..
    22. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    23. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    24. Bahçe yangını korkuttu
    25. Zehirlenen Rus muhalif Navalny tahliye..
    26. HDP heyeti, İzmir Büyükşehir..
    27. Kasımpaşa, Alanyaspor maçına hazır
    28. "Türkiye Doğu Akdeniz'deki çalışmalar..
    29. Didim’de yuvaya bırakılan 83..
    30. Damal’da yeni otogar hizmete girdi
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi