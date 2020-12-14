İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz: "Destekler ekonomiye nefes aldıracak"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salgınla mücadele kapsamında ekonomiyi rahatlatmak için açıkladığı desteklerle ilgili olarak, "Bu destekler ekonomiye nefes aldıracak." ifadesini kullandı.

İSTİB Başkanı Kopuz, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından salgınla mücadele kapsamında ekonomiyi rahatlatmak için duyurduğu müjdelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Desteklerin ekonomiye nefes aldıracağını aktaran Kopuz, şunları kaydetti:



"Stopaj indirimi, işyeri kiralarındaki KDV indirimi ve birçok sektörü kapsayan diğer KDV indirimlerinin 1 Haziran’a kadar uzatılması çok isabetli bir karardır. Çünkü salgının etkileri sürmektedir. Esnafımıza üç ay boyunca yapılacak 1.000’er lira desteğe ek olarak verilecek kira desteği de sevindiricidir. Toplamda 3 aylık süreçte esnafımıza 5 milyarlık destek verilecek. Sonuçta da inşallah bu zor günleri en az zararla atlatacağız."