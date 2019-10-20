İstanbul Ticaret Borsası 95 yaşında

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) hizmette 94 yılı geride bıraktı. İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, 2023 hedeflerine ulaşmak için İSTİB’in her türlü kaynağını seferber ettiğini vurgulayarak, ’’Devraldığımız bayrağı daha da yukarı taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışacağız” mesajını verdi. 19 Ekim 1924’te kurulan İstanbul Ticaret Borsası’nın, Türkiye’nin başta gıda, tarım ve hayvancılık sektörleri olmak üzere tüm iktisadi tarihinin bir parçası olduğunu belirten Kopuz, mesajında, “…Kuruluşundan bu güne geçen 95 yılın ardından her gün yenilenen aynı zamanda da ticari ahlaka ilişkin geleneklerini sürdüren bu güzide kurumun başkanlığını yapmanın gururunu yaşıyorum. Daha önce de çeşitli defalar ifade ettiğim gibi gücümüz tarihimizdir. Bu bilinç ve sorumlulukla üyelerimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Hem üyelerimizin hem tüketicilerimizin çıkarlarını koruma çabamızı sürdüreceğiz’’ ifadelerine yer verdi.