İstanbul telaşına düşen Ekrem'den skandal 'şehit' açıklaması

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırı sonrası şehit olan 12 askerimizle ilgili skandal ifadeler kullandı.

SZC TV canlı yayınında konuşan CHP'li İmamoğlu, "Niçin insanlarımız şehit oldu, neden oldu, gerekçeleri neler? Birçok şeyin üstü kapandı. Terör saldırısı var ama nasıl oldu, neden oldu, eksiğimiz var mı, hatamız var mı? Memleketimizde birçok şeyin üstü kapanarak gidiyor." ifadelerini kullandı.

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