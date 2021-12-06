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İstanbul Teksas’a döndü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da dün gece saatlerinde seyir halindeki otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ailesi ile birlikte seyahat eden 21 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 19:19:00 -
İstanbul Teksas’a döndü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da dün gece saatlerinde seyir halindeki otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ailesi ile birlikte seyahat eden 21 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesiyle birlikte seyahat eden 21 yaşındaki Emre D.’nin yönetimindeki 34 BRU 387 plakalı otomobille seyir halde olduğu esnada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Silahlı saldırı sonucu kurşunların hedefi olan sürücü Emre D., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan park halindeki otomobile çarparak durabildi. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Silahlı saldırı sonucu araç içerisindeki sürücü Emre D.'ye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Hastaneye kaldırılan Emre D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çevrede operasyon başlatıldı.

Otomobilin kaza yaptığı anlar kamerada

Seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Emre D., idaresindeki aracın saldırı sonrası direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından park halindeki otomobile çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

 

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