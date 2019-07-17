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İstanbul Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alım başvuruları

İstanbul Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı yaptı. İTÜ personel alım ilanına göre İstanbul Teknik Üniversitesi 1 kişilik boş kadro ile 3 kat maaş ile Kıdemli Sistem Uzmanı alımı yapacak. Peki İstanbul Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alım başvuruları ne zaman? İstanbul Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alım başvuru şartları neler?

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:51
İstanbul Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alım başvuruları

İstanbul Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı yaptı. İTÜ personel alım ilanına göre İstanbul Teknik Üniversitesi 1 kişilik boş kadro ile 3 kat maaş ile Kıdemli Sistem Uzmanı alımı yapacak. Peki İstanbul Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alım başvuruları ne zaman? İstanbul Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alım başvuru şartları neler?

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (Temmuz-Aralık 2019 tarihleri arası belirlenen brüt ücret 6.756,12 TL)’nin aşağıda belirtilen cetvelde gruplar dahilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

İstanbul Teknik Üniversitesi alım yapacağı personel adaylarından, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Alım yapılacak pozisyon için gerekli özel şartları taşımak, Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş veya bunlara denkliği bulunan yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak, Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek ve Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak.

İstanbul Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alım başvuruları ne zaman?

Adaylar başvurularına 18 Temmuz 2019 tarihi itibari ile başlayabilecekler. Başvurular en geç 01 Ağustos 2019 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Başvuru yapacak adaylar aranna nitelikleri taşımaları durumda, İstanbul Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası K:3 Maslak / İSTANBUL adresine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:51
  1. İstanbul Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alım başvuruları

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