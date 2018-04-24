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İstanbul Taksim’de tansiyon kazası

Taksim İstiklal Caddesi’nde torunuyla gezen yaşlı bir kadın tansiyonu düşünce önce önünde yürüyen adama, ardından da kafasını demir dubaya çarparak yaralandı.

24 Nisan 2018 Salı 10:06
İstanbul Taksim’de tansiyon kazası

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, torunuyla caddeye gelen 60 yaşındaki Hayriye Türkmen’in bir süre sonra tansiyonu düştü. Dengesini kaybeden kadın önce önündeki adama, ardından da kafasını demir dubaya çarptı. Kadının yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

TORUNU BİR AN OLSUN YANINDAN AYRILMADI

Uzun süre ayağa kalkamayan kadın için bir süre sonra sağlık ekipleri olay yerine geldi. Kadının torunu ise babaannesinin yanından bir an olsun ayrılmadı. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede beyin tomografisi çekilen kadının tedavisi sürüyor.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 10:06
  1. TAKSİM
  2. İSTİKLAL CADDESİ
  3. KAZ
  4. TANSİYON

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