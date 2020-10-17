İstanbul Taksim'de maske takmayanlar drone ile uyarıldı

Dünyada koronavirüs vaka artışından dolayı alınan tedbirler artarak devam ediyor. İstanbul’da yükselen koronavirüs vakalarının ardından da denetimler sıklaştırıldı. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri Taksim’de güvenlik güçleri drone ile Türkçe ve İngilizce olarak maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Koronavirüs denetimleri artırıldı

Dünyayı kuşatan koronavirüs salgınının İstanbul'da yeniden artış göstermesinin üzerine güvenlik güçleri, denetimleri artırdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde turistlere yönelik maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Drone ile maske takmayanlar uyarıldı

Denetime katılan İHA Büro ekibi de drone ile İngilizce ve Türkçe anons yaparak destek verdi. Maskelerini koluna takanlar ve çenesine indirenler polis ekipleri tarafından tek tek uyarıldı.

Maske takmayan turistler "Çantamda, az önce çıkardım, unuttum, bir anlık çıkardım" gibi bahaneler üretmesine rağmen insanların maskesiz gezmesine izin vermedi. Maskesi olmayanlara ise polis maske vererek koronavirüs tedbirlerine karşı duyarlı olmaları uyarısında bulundu.