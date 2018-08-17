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İstanbul Taksim'de korkutan yangın!

İstanbul Taksim'de bulunan bir restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına aldı.

17 Ağustos 2018 Cuma 15:32
İstanbul Taksim'de korkutan yangın!

İstanbul Taksim'de restoranın bacasında çıkan yangın bir anlık korkuya neden oldu. Öğle saatlerinde sokak üzerinde bulunan restorantın bacasından dumanlar çıkmaya başlayınca yangın olduğu öğrenildi.

KISA SÜREDE PANİK OLUŞTU

Etrafta bulunan insanların itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, bacadaki yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine çıkan alevler kontrol altına alındı. Yangının nedeni araştırılmaya devam ediyor.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 15:32
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