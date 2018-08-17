İstanbul Taksim'de korkutan yangın!

İstanbul Taksim'de restoranın bacasında çıkan yangın bir anlık korkuya neden oldu. Öğle saatlerinde sokak üzerinde bulunan restorantın bacasından dumanlar çıkmaya başlayınca yangın olduğu öğrenildi.

KISA SÜREDE PANİK OLUŞTU

Etrafta bulunan insanların itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, bacadaki yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine çıkan alevler kontrol altına alındı. Yangının nedeni araştırılmaya devam ediyor.