İstanbul Sultangazi’de silahlı soygun

Görüntülerde, maskeli, elinde pompalı tüfek ve tabanca bulunan 3 soyguncu markete girerek, işyeri sahibi ve bir müşteriyi etkisiz hale getiriyorlar.

Olay, 30 Temmuz Pazartesi günü 23.30 sıralarında Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz üç kişi, elinde silahla markete girdi. Yüzlerini bezlerle gizleyen soyguncular, market sahibi ve bir müşteriyi yere yatırarak, etkisiz hale getirdi.

Soyguncular, marketin yazar kasasında ve market sahibinin üzerinde bulunan 2 bin lira parayı çalarak, kayıplara karıştı. Yaşanan soygun anı marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

MARKET SAHİBİ VE MÜŞTERİNİN KAFASINA SİLAH DAYADILAR

Görüntülerde, maskeli, elinde pompalı tüfek ve tabanca bulunan 3 soyguncu markete girerek, işyeri sahibi ve bir müşteriyi etkisiz hale getiriyorlar. Soyguncular, yazar kasada ve market sahibinin cebinde bulunan 2 bin lirayı çalarak olay yerinden kaçıyor. Market sahibi soygun sonrası durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, marketin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polisin kaçan soyguncuları yakalamak için çalışmaları devam ediyor.