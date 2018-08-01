THY - Konya
0553 313 94 23

İstanbul Sultangazi’de silahlı soygun

Sultangazi'de silahlı 3 kişinin gerçekleştirdiği soygun, marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:31
İstanbul Sultangazi’de silahlı soygun

Görüntülerde, maskeli, elinde pompalı tüfek ve tabanca bulunan 3 soyguncu markete girerek, işyeri sahibi ve bir müşteriyi etkisiz hale getiriyorlar.

Olay, 30 Temmuz Pazartesi günü 23.30 sıralarında Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz üç kişi, elinde silahla markete girdi. Yüzlerini bezlerle gizleyen soyguncular, market sahibi ve bir müşteriyi yere yatırarak, etkisiz hale getirdi.

Soyguncular, marketin yazar kasasında ve market sahibinin üzerinde bulunan 2 bin lira parayı çalarak, kayıplara karıştı. Yaşanan soygun anı marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

MARKET SAHİBİ VE MÜŞTERİNİN KAFASINA SİLAH DAYADILAR

Görüntülerde, maskeli, elinde pompalı tüfek ve tabanca bulunan 3 soyguncu markete girerek, işyeri sahibi ve bir müşteriyi etkisiz hale getiriyorlar. Soyguncular, yazar kasada ve market sahibinin cebinde bulunan 2 bin lirayı çalarak olay yerinden kaçıyor. Market sahibi soygun sonrası durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, marketin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polisin kaçan soyguncuları yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:31
  1. soygun
  2. Sultangazi
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Romanya'da Bronz Çağı'ndan kalma kılıç bulundu!
    1. Romanya'da Bronz Çağı'ndan kalma kılıç..
    2. TANAP’a 5 milyon Euro’luk finansal..
    3. TÜSİAD Başkanı'ndan 'Yeni Sistem'..
    4. TMSF değerinde satışla devlete..
    5. Beşiktaş'tan Vida açıklaması! '21..
    6. Ruhani'nin bakanı hakkında gensoru..
    7. Eski milletvekili vefat etti
    8. Galatasaray'ı çıldırtan teklif!
    9. Enflasyona uzun vadeli ayar
    10. Çarpıcı iddia: AK Parti'nin yüzde..
    11. Yok böyle intihar biçimi: Fare zehri..
    12. Robert’i kazandığına sevinme, açıkta..
    13. Belediyeyle husumeti olan muhtar,..
    14. Bafra'da darp edilen 72 yaşındaki..
    15. Askeri kamuflajla nikah masasına oturdu!
    16. İran Devrim Muhafızları'ndan zehir..
    17. İstanbul Sultangazi’de silahlı soygun
    18. Gaziantep'te işçi taşıyan servis..
    19. Teknik direktör Güneş istedi, borçlar..
    20. Konya’da geleneği gelecekle buluşturan..
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018