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Yaşam İstanbul sular saat kaçta gelecek? İSKİ güncel kesinti saatleri 17 Şubat Perşembe
Yaşam

İstanbul sular saat kaçta gelecek? İSKİ güncel kesinti saatleri 17 Şubat Perşembe

Fatih Beylikdüzü Büyükçekmece su kesinti saatleri | İstanbul’un bazı ilçelerinde 17 Şubat Perşembe günü su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 17 Şubat su kesinti saatleri

Yeniakit Publisher
2022-02-17 10:55:00 -
İstanbul sular saat kaçta gelecek? İSKİ güncel kesinti saatleri 17 Şubat Perşembe

İstanbul’un bazı ilçelerini etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde yaşayanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, sular saat kaçta gelir?

İstanbul sular saat kaçta gelecek? İSKİ güncel kesinti saatleri 17 Şubat Perşembe

İlçe        :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler      :              Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               17.02.2022 10:21

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler      :              Karaburun Mah,Yeniköy Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               17.02.2022 10:25

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler      :              Fatih Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               17.02.2022 10:24

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Bağcılar

Etkilenen Mahalleler      :              Demirkapı Mah

Arıza Sebebi      :               150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               17.02.2022 02:47

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler      :              Yakuplu Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               17.02.2022 01:21

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Fatih

Etkilenen Mahalleler      :              Yedikule Mah

Arıza Sebebi      :               Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi

Başlama Tarihi   :               17.02.2022 10:11

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Ümraniye

Etkilenen Mahalleler      :              Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah

Arıza Sebebi      :               150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               17.02.2022 09:09

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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