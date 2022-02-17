İstanbul sular saat kaçta gelecek? İSKİ güncel kesinti saatleri 17 Şubat Perşembe
Fatih Beylikdüzü Büyükçekmece su kesinti saatleri | İstanbul’un bazı ilçelerinde 17 Şubat Perşembe günü su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 17 Şubat su kesinti saatleri
İstanbul’un bazı ilçelerini etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde yaşayanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, sular saat kaçta gelir?
İstanbul sular saat kaçta gelecek? İSKİ güncel kesinti saatleri 17 Şubat Perşembe
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.02.2022 10:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Karaburun Mah,Yeniköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.02.2022 10:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.02.2022 10:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Demirkapı Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.02.2022 02:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.02.2022 01:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Yedikule Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi : 17.02.2022 10:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.02.2022 09:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.