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Yaşam İstanbul sular ne zaman gelir? Arnavutköy sular kaçta gelir?
Yaşam

İstanbul sular ne zaman gelir? Arnavutköy sular kaçta gelir?

Beykoz su kesintisi saatleri | İstanbul'da zaman zaman arıza kaynaklı ani su kesintileri yaşanabiliyor. Arnavutköy, Beykoz, Esenler, Eyüpsultan, Kadıköy'de yaşayanlar ise su kesintisinin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelir?

Yeniakit Publisher
2021-09-20 11:42:00 -
İstanbul sular ne zaman gelir? Arnavutköy sular kaçta gelir?

İstanbul’da kimi zaman bakım kimi zaman ise arıza kaynaklı kesintiler yaşanabiliyor. İSKİ, planlı kesintiler öncesinde vatandaşları bilgilendiriyor. Ancak ani kesintilerde önceden haber verme durumu söz konusu değil. İstanbul’un pek çok ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Peki, sular ne zaman gelecek İstanbul 20 Eylül

İstanbul sular ne zaman gelir? Arnavutköy sular kaçta gelir?

 

 

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