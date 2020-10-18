İstanbul su kesintisi | Sular ne zaman gelecek?
Aksaray su kesintisi | İstanbul'da yaşayanlar bölgelerinde meydana gelen su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Pek çok kişi internetten 'Sular ne zaman gelir' sorusunun cevabını araştırıyor. İstanbul Ataşehir su kesintisi | Aksaray su kesintisi ne zaman gelir? | Haseki su ne zaman gelir? | Maltepe su kesintisi.
Su kesintisi telefon numarası | İstanbul’un pek çok ilçesinde su kesintisi sorunu yaşanıyor. Vatandaşlar suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırıyor. Telefon kesintisi bilgisine İski internet sitesi ya da ALO 185 üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul su kesintisi | Sular ne zaman gelecek?
İstanbul Ataşehir, Fatih ve Maltepe’de su kesintisi yaşanıyor. Bu bölgelerde yaşayanlar suların ne zaman geleceğini merak ediyor.
Ataşehir’de yaşanan su kesintisinin 18 Ekim Pazar 21.00 civarında sona ermesi bekleniyor. Fatih bölgesinde etkili olan su kesintisinin ise 19 Ekim Pazartesi 00.00 gibi sona ermesi planlanıyor. İşte, detaylar.