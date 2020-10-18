Su kesintisi telefon numarası | İstanbul’un pek çok ilçesinde su kesintisi sorunu yaşanıyor. Vatandaşlar suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırıyor. Telefon kesintisi bilgisine İski internet sitesi ya da ALO 185 üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Ataşehir, Fatih ve Maltepe’de su kesintisi yaşanıyor. Bu bölgelerde yaşayanlar suların ne zaman geleceğini merak ediyor.

Ataşehir’de yaşanan su kesintisinin 18 Ekim Pazar 21.00 civarında sona ermesi bekleniyor. Fatih bölgesinde etkili olan su kesintisinin ise 19 Ekim Pazartesi 00.00 gibi sona ermesi planlanıyor. İşte, detaylar.