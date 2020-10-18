  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul su kesintisi | Sular ne zaman gelecek?
Gündem

İstanbul su kesintisi | Sular ne zaman gelecek?

Aksaray su kesintisi | İstanbul'da yaşayanlar bölgelerinde meydana gelen su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Pek çok kişi internetten 'Sular ne zaman gelir' sorusunun cevabını araştırıyor. İstanbul Ataşehir su kesintisi | Aksaray su kesintisi ne zaman gelir? | Haseki su ne zaman gelir? | Maltepe su kesintisi.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 20:11:00 -
İstanbul su kesintisi | Sular ne zaman gelecek?

Su kesintisi telefon numarası | İstanbul’un pek çok ilçesinde su kesintisi sorunu yaşanıyor. Vatandaşlar suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırıyor. Telefon kesintisi bilgisine İski internet sitesi ya da ALO 185 üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Ataşehir, Fatih ve Maltepe’de su kesintisi yaşanıyor. Bu bölgelerde yaşayanlar suların ne zaman geleceğini merak ediyor.

Ataşehir’de yaşanan su kesintisinin 18 Ekim Pazar 21.00 civarında sona ermesi bekleniyor. Fatih bölgesinde etkili olan su kesintisinin ise 19 Ekim Pazartesi 00.00 gibi sona ermesi planlanıyor. İşte, detaylar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Harekete geçildi… Türkiye’den Suudi Arabistan’a misilleme!
Gündem

Harekete geçildi… Türkiye’den Suudi Arabistan’a misilleme!

Türk mallarına karşı gayriresmi olarak boykot kararı alan Suudi Arabistan’a karşı Türkiye'den misilleme geldi. PETKİM’in başvurusu üzerine T..
Pes dedirttiler! Rus medyasından Azerbaycan'a büyük ayıp
Dünya

Pes dedirttiler! Rus medyasından Azerbaycan'a büyük ayıp

Rus medyası, Azerbaycan ordusunu, "saldırgan", işgalci Ermenistan güçlerini ise "mağdur" gösterirken Ermenilerin terörist saldırılarında zar..
AK Parti'den Ali Babacan'a çok sert tepki!
Gündem

AK Parti'den Ali Babacan'a çok sert tepki!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Kürt sorununa ilişkin hükümete yönelik eleştirile..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay