İstanbul su kesintisi ne zaman başlayacak? İstanbul su kesintileri hangi mahallelerde?
11 saat hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Su kesintisi hangi ilçelerde olacak? İski'den yapılan açıklamada 7 ilçeye 11 saat su verilemeyeceği duyuruldu. Peki, sular nerede kesilecek? Hangi mahallelerde su kesintisi olacak?
İstanbul’da zaman zaman planlı su kesintileri yaşanıyor. Tadilat ve yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul’un 7 ilçesinde 11 saatlik su kesintisi olacak. Peki, sular ne zaman saat kaçta kesilecek?
İstanbul su kesintisi ne zaman başlayacak? İstanbul su kesintileri hangi mahallelerde?
İski'den yapılan açıklamada Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Küçükçekmece, Avcılar ve Başakşehir'de su kesintisi yaşanacak. 7 ilçeyi etkileyen kesinti 18 Ağustos Çarşamba akşamı 22.00'de başlayıp 19 Ağustos Perşembe saat 09.00'da sona erecek. Kesintiden etkilenecek mahalleler şöyle:
Arnavutköy: Yeşilbayır, Ömerli, Delikli, Karaağaç, Dursunköy ve Hadımköy
Çatalca: Yassıören, Babanakkaş ve Kızılcaali
Esenyurt: Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Hastane, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, M. Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent
Eyüpsultan: İhsaniye, Işıklar, Akpınar, Odayeri ve Ağaçlı
Başakşehir: Bahçeşehir 1. ve 2. kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, O.S.B., Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp
Avcılar: Cihangir, Merkez, Tahtakale, Yeşilkent, E-5 üstü, Bizimevler ve Ispartakule
Küçükçekmece: Yarımburgaz