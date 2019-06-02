İstanbul-Strazburg tarifeli seferleri başladı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Strazburg ile İstanbul Havalimanları arası tarifeli direkt uçak seferleri 11 yıl aradan sonra yeniden başladı.

İstanbul Havalimanı’ndan havalanan THY’ye ait uçak Strazburg Havalimanı’nda su takı ile karşılandı.

THY Güney Avrupa Satış Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Sönmez, THY’nin İstanbul-Strazburg yaz-kış tarifeli seferlerini haftada 4 gün gerçekleşecek şekilde bugün başlattıklarını belirterek, Strazburg’un Fransa’da uçuş düzenledikleri yedinci nokta olduğunu vurguladı. Ömer Faruk Sönmez, THY’nin bu yıl Finlandiya, Bali, Meksika ve Mısır’da yeni noktalarda seferler düzenlemeye başlayacaklarını duyurdu.

Bilet değişimi 8 Haziran’a kadar uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran’da yenilenmesi nedeniyle biletlerinde değişiklik yapmak isteyen yolcular için bazı düzenlemeler yapıldı. THY’den yapılan açıklamada, “26 Mayıs 2019 ve öncesinde biletleri düzenlenmiş, 23 Haziran 2019 gününü kapsayan tarihlerde İstanbul çıkışlı dış hat uçuşu ya da İstanbul çıkışlı/varışlı iç hat uçuşu olan yolcularımızın 8 Haziran 2019 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla, yeni rezervasyonun orijinal seyahat tarihinden 7 gün önce veya 7 gün sonrasında bir uçuşa yapılması durumunda rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır” denildi.