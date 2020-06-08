İstanbul Sözleşmesi'nin azılı savunucusu Canan Kaftancıoğlu sobelendi

'Kadın hakları' adı altında feminist propaganda yaparak yuva yıkan İstanbul Sözleşmesi'nin azılı savuncularından CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun annesinin de genç gelin olduğu iddia edildi. Kaftancıoğlu, Twitter hesabından babasının annesine olan aşkını anlattığı şiiri övgüyle paylaştı.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 10 Nisan 2014’te Twitter üzerinden babasına ait şiir paylaşımında bulunması, beraberinde 'Kaftancıoğlu'nun annesi genç gelindi' iddialarını doğurdu.

Babası Şevki Uğur’un, öğrencisi Ayten Şahin’e (Kaftancıoğlu'nun annesi) daha henüz ilkokul öğrencisi iken yazdığı şiir, Kaftancıoğlu tarafından “ilk görüşte aşk” olarak nitelendirildi.

Kaftancıoğlu’nun babasının şiirinde yer alan ifadelerden yapılan çıkarımlar ve takipçilerinden gelen yorumlar annesinin genç gelin olduğunu gösterdi.

CHP'li Canan Kaftancıoğlu bu doğrultuda önceki sene mayıs ayında Al-Monitor haber sitesine, “Eğer Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları sayesinde Cumhuriyet Anadolu’ya güneş gibi doğmamış olsaydı ilkokulu bitirir bitirmez evlilik yapan ve eşinin kazancıyla evini geçindirmeye çalışan milyonlardan biri olabilirdim.” açıklamalarında bulunmuştu.

Annesi 'genç gelinse' şikayet halinde babası hapse girebilir

dosyatv'nin haberine göre; Kaftancıoğlu'nun babasının yazdığı şiir ve kendisinin yaptığı yoruma bakılırsa annesi Ayten hanım da büyük ihtimalle bir “genç gelin”. İstanbul Sözleşmesi’ne göre zaman aşımı da olmadığı için yarın herhangi bir isim savcılığa suç duyurusunda bulunursa, Kaftancıoğlu'nun babası Şevki Uğur, 70 yaşında dahi olsa annesi Ayten (Uğur) ile genç yaşta evlendiği için büyük ihtimalle hapse girebilir.

Söz konusu şiirin sözleri ise şöyle:

-İSİMSİZ-

Aşkı tanımadan karşıma çıktın

Yalnız o zaman ufacıktın

Talih çok güzel sen çok güzeldin

Elimi öpmeye yanıma geldin

Nedense çekingen bir halin vardı

Şüpheli gözlerle yüzün kızardı

Aradı gözlerim bir an gözlerini

Hakikat o anda buldu yerini

İnan ki hayalim hep oldu asıl

Nasıl sevmem seni hayatım nasıl

12-03-1968

Şevki UĞUR