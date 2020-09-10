İstanbul Sözleşmesi'ni makyaj kurtarmaz!

Feministlere çok elit ve üst bir akılla konuşurken, feministlere üst perdeden vaatlerde bulunurken, onlar için çok ince düzenlemeler yapılırken, onlar için 82 madde hazırlanırken, onlar için özel kanunlar yapılırken söz konusu sözleşmede bulunan yüzlerce maddeden sadece birkaç tanesini makyajlamak halkın inancına, kültürüne, örf ve adetlerine açıkça bir hakarettir. Bu sebeple böyle bir teklifi kabul etmek bizce mümkün değildir. Bu sözleşme ya devam edecek ve Türk milleti olarak yok olacağız, ya da bu melaneti kaldırıp var olmaya devam edeceğiz. Şu anda bir yol ayrımındayız. Bu sözleşme yüzünden sadece hükümet değil, memleket de kaybeder. Ayrıca söz konusu maddelerde yapılacak olan değişiklikler hiçbir yaraya fayda sağlamamaktadır. Sözleşmenin 4’üncü maddesindeki ‘Cinsiyet’ kelimesinden hemen sonra gelen ‘Toplumsal Cinsiyet’ kelimesini çıkarmak istiyorlar. Bir de yine 4’üncü maddenin 3’üncü fıkrasındaki ‘Ayrım yapılamaz’ diye belirtilen medeni hal durumunu düzeltmek istiyorlar. Ya da bu kelime durur biz ‘Evlilik’ manasında düşünmüyoruz diye yorumlayabilirler. Bu sadece verilen ve verilecek olan zararın ancak binde birini ortadan kaldırmaya dönük bir niyet olarak nitelendirilebilir” değerlendirmesinde bulundu.