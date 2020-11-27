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Gündem İstanbul Sözleşmesi'ni eleştirmişti... AK Partili isimden Ahmet Şimşirgil hakkında suç duyurusu!
Gündem

İstanbul Sözleşmesi'ni eleştirmişti... AK Partili isimden Ahmet Şimşirgil hakkında suç duyurusu!

AK Partili milletvekili Özlem Zengin, İstanbul Sözleşmesi'ni eleştiren Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil hakkında suç duyurusunda bulundu. Daha önce de gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında AK Parti'nin 81 ildeki kadın teşkilatları suç duyurusunda bulunmuştu.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 11:15:00 - 2020-11-27 11:30:32

Geçtiğimiz yıl İstanbul Sözleşmesi ile ilgili fikir ve yazıları sebebi ile Tokat Kitap Fuarı'nda okuyucuları ile buluşması engellenen Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'e şimdi de AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin tarafından sosyal medyadaki yorum ve düşünceleri için dava açıldı.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Şimşirgil, ülkenin içinde bulunduğu bu sıkıntılı dönemde çok büyük değişimler yaşanırken, kendisinin böyle bir durumla karşılaşmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"İfade özgürlüğü yok diyenlere, Özlem Zengin'in yaptığı prim vermek değil midir?" diyen Şimşirgil, "7 avukatla yüzlerde tiviti inceleyip hakkımda şikayetname hazırlamak, savcıları meşgul etmek neyin nesidir, bundan kim istifade edecektir?" diye sordu.

Prof. Dr. Şimşirgil, "Buna baktığım zaman, sayın cumhurbaşkanımıza bir kez daha dua ediyorum, Cenab-ı Hak yardımcısı olsun, diyorum. Memlekette fikir özgürlüğü yok diyenlerden değilim ama böyle davranırsak birilerine fırsat geçecektir." dedi.

AK Parti, geçtiğimiz aylarda da gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında İstanbul Sözleşmesi hakkındaki eleştirisi nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.

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