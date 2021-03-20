İstanbul Sözleşmesi'ni desteklemeyen kadın gazeteciye mor halkalılardan linç! "İki yüzlülüklerini görmüş oldum"

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Avrupa’nın Türkiye’ye bir dayatması olan İstanbul Sözleşmesi, kadın haklarını korumak yerine siyasi bir koz olarak kullanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, toplum mekanizmasını darmadağın eden ve aile kurumu için büyük bir tehdit olan İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması, feministlerin bu sözleşmesi sadece siyasi bir araç olarak gördüğünü bir kez daha kanıtladı.

İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasını destekleyen kadınlar, başta CHP ve HDP’liler olmak üzere feminist ideolojiyi Türkiye’de yaymaya çalışan “Batı yalakaları” tarafından linç edildi. İstanbul Sözleşmesi’ni sözde kadın haklarını savundukları için destekleyen Batı yancıları, kendilerini desteklemeyen birisi kadın da olsa linç etmekten imtina etmiyor!..

Son olarak gazeteci Aslı Ay Dinçer de Twitter’da mor halkalılar olarak bilinen feministler tarafından linç edildi.

Şahsi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Aslı Ay Dinçer, “Kadın olarak İstanbul sözleşmesinin kaldırılmasını doğru bulduğum için binlerce küfür yiyorum. Mor halkalıların iki yüzlülüğünü bir defa daha görmüş oldum.” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada kullandıkları profil fotoğraflarına, mor bir halka içinde "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" yazdıkları için feministler "mor halkalılar" olarak adlandırılıyor.