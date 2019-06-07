İstanbul Sözleşmesi'ne çok sert tepki: Ucu enseste uzanan sapkınlığı nasıl kabul ederiz?

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Türkiye'nin 11 Mayıs 2011 yılında imzaladığı ve 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi'ni sert sözlerle eleştiren Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik, "İstanbul Sözleşmesi, 'kadınlara eşitlik' sloganının altına gizlenerek insanın yaratılışından gelen biyolojik kadınlık ve erkeklik cinsiyetlerini kabul etmiyor. Kurgulanmış; lezbiyenlik, gaylik, biseksüellik ve translık gibi ahlaken sapkın eğilimleri meşrulaştırmaya çalışıyor. Biz ne İstanbul Sözleşmesi'ni ne de bu sapkınlıkları destekleyen diğer bütün projeleri kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

'Bulgaristan ve Macaristan bile kabul etmedi'

Avrupa ülkeleri Macaristan ile Bulgaristan'ın İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmediğini hatırlatan Çevik, şunları söyledi:

"Bir Avrupa ülkesi olan Macaristan Başbakanı Victor Urban bile, 'İnsanlar ya erkek ya da dişi olarak doğarlar. Toplumsal olarak kurgulanmış cinsiyetten söz etmeyi uygun bulmuyoruz.' diyerek İstanbul Sözleşmesi'ni reddetti. Tıpkı Macaristan gibi Bulgaristan da 'ilke olarak kadınları şiddetten koruma taraftarıyız. Bunu tartışmıyoruz ama İstanbul Sözleşmesi zehir içeren güzel bir meyve gibi detaylarında tehlikeli metinler barındırıyor.' diyerek İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamayı reddetmiştir. Onlar bile reddedmişken bir İslam ülkesi olarak Türkiye; ucu enseste, pedofiliye ve akla hayale gelmeyecek sapkınlıklara kadar uzanan sözleşmeyi nasıl olur da kabul eder? Kamuoyunu bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz."

'Türkiye üzerinden tüm İslam ülkelerini hedef alıyorlar'

Türkiye'nin İslam ülkeleri arasında rol model olduğunu belirten Çevik, "İstanbul Sözleşmesi ile yapılan operasyonun tüm İslam dünyasına yönelik bir eylem olduğunu düşünüyoruz. Bu sözleşme, İslam toplumuna yapılan topyekün bir saldırıdır. İffetimize, ahlakımıza ve kutsalımıza el uzatıyorlar. Bu projenin arkasında uluslararası emperyalist ve Siyonist güçler vardır." şeklinde konuştu.

Dünya genelinde evlilik dışı ilişkilerin ve bu ilişkilerden dünyaya gelen çocukların arttığına dikkat çeken Çevik, şunları söyledi:

"Bütün dünyaya dayatılan bu uluslararası sözleşme ile evlilik dışı çocuk oranı; İzlanda ve Şili'de yüzde 72'ye, Portekiz ve Fransa'da yüzde 65'e kadar ulaştı. Fransa'da eşcinsel evlilikler 5 senede 50 bin rakamına kadar yükseldi. Normal nikahla evlenenlerin sayısı ile 'seviyeli birliktelik sözleşmesi' yapanların sayısı hemen hemen aynı seviyede. Bu arada evlenenlerin yarısı da tekrar boşandı."

'Türkiye'de boşanma son 1 yılda yüzde 11 arttı'

Dünya genelinde yaşanan gayr-i ahlaki ilişkilerin Türkiye'de de yaygınlaştığı uyarısını yapan Çevik, "TÜİK'in açıkladığı resmi rapora göre; ülkemizde evlenen her 4 çifte karşılık 1 çift boşandı. Boşanma olayı sadece son 1 yılda yüzde 11 arttı. 50 senede olacak değişim 2014 yılında başlayan birkaç yıllık süreçte gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

'İstanbul Sözleşmesi'ni reddediyoruz çünkü...'

Adem Çevik, İstanbul Sözleşmesi'ni reddetme sebeblerini şöyle sıraladı:



- İstanbul Sözleşmesi; 'din, namus, gelenek, örf veya anne-babalık adına çocukların cinsel yaşamına müdahale edilemez.' diyerek serbest cinselliği teşvik eden bir proje. Ancak aynı sözleşme samimi bir niyetle aile kurmak isteyen 18 yaşın altındaki erkeği tecavüzcüler koğuşunda mahkum ediyor.

- İstanbul Sözleşmesi, arabuluculuğu ve uzlaşmayı yasaklayan bir anlaşma. Kadının beyanını esas alarak erkeği 18 yıla kadar tecavüzden mahkum edebilen bir sözleşme.

- İstanbul Sözleşmesi, her türlü sapkın ( kadın-kadına, erkek- erkeğe ) ilişki biçimini meşru gören bir sözleşme.

- İstanbul Sözlşemesi; boşanan babalara kendi çocuklarını haczettiren, kendi çocuğunu görebilmesi için defalarca harç ödettiren, çocukları babalarına düşman ettiren sürece kaynaklık eden bir sözleşme.

- İstanbul Sözleşmesi, her türlü sapkın nikahsız birlikteliği 'normal sağlıklı birliktelik.' olarak karşılarken, evli erkeği; sapkın, tehlikeli, kötülüğe meyilli bir sadist olarak gören 6284 sayılı yasayı içinde barındıran, hukukun en temel ilkesi 'suç ispat edilene kadar masumiyet.' kaidesini iptal eden bir sözleşme."