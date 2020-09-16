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İstanbul Sözleşmesi, toplumlar arasındaki sosyal farklar gözetilmeden birçok ülke tarafından imzalanarak hayata geçirildi. Hristiyan Batı toplumu ile Müslüman Türkler arasındaki dini, milli ve örfî farklılıklar ile sosyolojik gereksinimler bir kenara bırakılarak hazırlanan İstanbul Sözleşmesi, beklendiği gibi kadına şiddeti önlemedi. Aksine, sözleşmenin imzalandığı 2011 senesinden bu yana kadın cinayetleri giderek arttı. Yerli ve milli yasalarla önlenmesi gereken kadına şiddet sorununu Türkiye’de iyice körükleyen İstanbul Sözleşmesi uygulanmaya başladığı sene 289 kadın hayatını kaybederken, 2019’da 417 kadın öldürüldü.

Tüm bunlara rağmen İstanbul Sözleşmesi’ne destek veren bazı ünlülerin, kendi özel yaşamlarında şiddette hiç de karşı olmamaları, kendi menfaatleri söz konusu olunca babaları yaşındaki kişileri dahi öldüresiye darp ettikleri gerçeği, sözleşmeyi sadece siyasi emellerle desteklediklerini kanıtlıyor!..

Halil Sezai isimli sözde sanatçının, 23 Temmuz 2020 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, İstanbul Sözleşmesi’ne açık destek verdiği görüldü. Sezai’nin, “#istanbulsözleşmesiyaşatır” etiketine destek vererek, kadına yönelik şiddeti körükleyen uygulamaya destek çıktığı belirlendi.

Yaşlı adama öldüresiye darp

Halil Sezai şiddete sözde karşı çıkarken, dün gece saatlerinde yaşlı bir adamı dövdüğü için gözaltına alındığı ortaya çıktı. Halil Sezai’nin 67 yaşındaki Hüseyin Meriç isimli şahsın evini bastığı ve yaşlı adama tekme, tokat, kafa atarak küfrettiği belirlendi.

Halil Sezai’nin sözde şiddet karşıtı mesajları tekrar gündeme gelirken, “İstanbul Sözleşmesi yaşatır, Halil Sezai öldürür” şeklinde iğneleyici mesajlar verildi.