İstanbul sözleşmesi ölü doğan proje

Emine Bulut cinayetini istismar eden ‘feminazi’lerin bu fırsatla İstanbul Sözleşmesi’ni kutsayıcı gündem oluşturması kamuoyunda tepki toplarken, gerçekler söz konusu sözleşmenin uluslararası çapta ölü doğduğunu gösteriyor. Kadına şiddeti önleme bahanesiyle 2011’de imzaya açılan ‘fesat projesi’ İstanbul Sözleşmesi’ne Türkiye ile birlikte sadece 10 ülkenin çekincesiz imza koyduğu; ABD, Rusya, Kanada, Vatikan, Japonya gibi devletlerin ise imzalamadığı tespit edildi. Sözleşmeye imza atan 28 devletin ise “İmzalarız ama birçok maddesini uygulamayız” diyerek şerh maddeleriyle imzaladığı kaydedildi.

Ülkeyi sosyal uçuruma sürükledi

İstanbul’da imzalandığı için “İstanbul Sözleşmesi” olarak bilinen belgenin tam ismi “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi.” 11 Mayıs 2011 tarihinde imzaya açılan İstanbul Sözleşmesi, Türkiye’de 2012’de çıkarılan 6284 Sayılı Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a dayanak oluşturdu. Türkiye’nin ilk imzacıları arasında yer aldığı İstanbul Sözleşmesi sonrası ülkemizde kadın cinayetleri 4 kat arttı. Boşanma oranları ise tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. 2011 yılında 121 olan kadın cinayeti sayısı sözleşmenin ardından 2012’de 210’a, 2013’te 237’ye, 2014’te 294’e, 2015’te 303’e, 2016’da 328’e 2018’de 440’a yükseldi. 2006 yılında 93 bin 489 olan Türkiye geneli boşanma oranı 2018’de 142 bin 448’e tırmandı. Ülkemizde son 10 yılda 1 milyon 278 bin 755 boşanma vakası yaşandı.

Kendileri imzalamadılar!

Türkiye’de uygulamaya konulduğu günden bu yana aileleri cinnet yuvasına döndürerek kadına cinayet vakalarını tırmandıran, boşanmaları artıran ve eşcinsel sapkınların önünü açan İstanbul Sözleşmesi uluslararası bazda kadük kaldı. Türkiye’de feshedilmesi istenen ancak Mor Çete gibi aile düşmanı feminist oluşumların toz kondurmadığı İstanbul Sözleşmesi adlı fesat projeyi ABD, Rusya, Kanada, Vatikan gibi 7 devletin imzalamayarak iç hukukuna yansıtmadığı tespit edildi. Sözde şiddet vakalarını çözmek için hazırlanan sözleşmeye imza atan 28 devletin ise “İmzalarız ama birçok maddesini uygulamayız” diyerek şerh maddeleriyle sözleşmeye imzaladığı kaydedildi. İskandinav ülkelerinin neredeyse tamamının çekince koyduğu İstanbul Sözleşmesi’ne Fransa, Almanya, İspanya, İsviçre, Avusturya ve Hırvatistan’ın arasında bulunduğu 28 ülkenin ‘şerh’le imzaladığı kaydedildi. Ölü doğan proje İstanbul Sözleşmesi’ni Türkiye ile beraber San Marino, Lüksemburg, Karadağ gibi yalnızca 10 ülkenin çekince koymadan tümden kabul ettiği bildirildi.

Ölü doğan fesat proje

İşte İstanbul Sözleşmesi’nin uluslararası arenadaki karnesi:

İmzalamayanlar: ABD, Rusya, Kanada, Vatikan, Japonya, Azerbaycan, Meksika

Çekince koyarak imzalayanlar: Almanya, Fransa, ispanya, İsveç, İsviçre, Norveç, Ermenistan, Çekya, Letonya, Litvanya, Andorra, Avusturya, Hırvatistan, Kıbrıs Rum, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, İrlanda, Malta, Monako, Hollanda, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya

Şerhsiz imzalayanlar: Türkiye, Arnavutluk, Belçika, Bosna Hersek, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Karadağ, Portekiz, San Marino.