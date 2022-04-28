İstanbul Sözleşmesi için Cumhur İttifakı'na çağrı: Bunlara fırsat vermeyin, Erdoğan'ın imzasını çiğnetmeyin!

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Türkiye’deki Batı yalakaları, İstanbul Sözleşmesi gibi Türk toplumuna aykırı sözleşmeler ve yasaları hayata geçirmek için tüm güçleriyle saldırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aileyi parçalayan ve toplumda geri dönüşü zor yaralar açan İstanbul Sözleşmesi’ni iptal etmesinin ardından özellikle LGBT destekçileri harekete geçti.

Diyarbakır Barosu'nun açtığı davada mütalaa sunan Danıştay Başsavcılığı, TBMM kararı olmadan İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılamayacağını belirtti.

20 Mart 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanan ve İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye tarafınca feshedilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptali istemiyle açılan davalar Danıştay’da bugün görüldü. Savcı, Cumhurbaşkanı kararının iptali yönünde skandal bir görüş bildirdi.

Danıştay önümüzdeki günlerde karar verecek

Danıştay 10. Dairesi önümüzdeki günlerde davayı esastan karara bağlayacak ve karar gerekçeli olarak ilan edilecek. Sözleşmenin feshine dair Cumhurbaşkanı kararı iptal edilirse İstanbul Sözleşmesi uygulanmaya devam edecek. Ret kararı verilirse sözleşmeden feshine dair süreç tamamlanmış olacak.

Meclis kanunla bunlara fırsat vermesin!

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, söz konusu gelişmeler masaya yatırılmıştı.

“İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasında hukuki bir sorun var” algısı oluşturmaya çalışılması hakkında konuşan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Gazeteci Yazar Ali İhsan Karahasanoğlu, sözleşmenin kaldırılmasındaki usulün tartışılmaması gerektiğini söyleyerek Cumhur İttifakı’na çağrı yapmıştı.

Programda konuyu değerlendiren Karahasanoğlu şu ifadelerde bulunmuştu:

“Bunun kanunla yapılması gerektiğini söylüyorlar. O noktada benim de küçük küçük eleştirilerim olabilir. Böyle bir şeyi tartışmaya gerek yok. Meclis yeni bir kanun çıkarsın ki buna gücü var. Cumhurbaşkanı'nın da kanaati bu yönde. Kendisi çoğunluk partisinin genel başkanı da olduğuna göre, cumhurbaşkanının imzasını çiğnetmeyin, hemen bir kanun sevki yapın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, böyle usuli tartışmalar üzerinden birilerinin sanki işin esası hakkında da bir tartışma varmış gibi algı üretmesine fırsat verilmesin.”