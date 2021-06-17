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Gündem İstanbul Sözleşmesi hakkındaki sözleri muhalifleri delirtti... Türkiye'nin önde gelen bilim adamına linç!
Gündem

İstanbul Sözleşmesi hakkındaki sözleri muhalifleri delirtti... Türkiye'nin önde gelen bilim adamına linç!

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, TBMM'de yaptığı bilgilendirmede İstanbul Sözleşmesi'nin zararlarından bahsetti. Tarhan'ın sözleri ezbere konuşan bilim düşmanı muhalifleri rahatsız etti. CHP'liler Tarhan'ı linç etmeye kalkıştı!..

Yeniakit Publisher
2021-06-17 18:15:00 -
İstanbul Sözleşmesi hakkındaki sözleri muhalifleri delirtti... Türkiye'nin önde gelen bilim adamına linç!

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Meclis'te Kadına Karşı Şiddetin Araştırılması Komisyonu’nda İstanbul Sözleşmesi’nin “ensest ilişkinin önünü açtığını” söyledi. Muhalefet partilerinden bazı vekiller, bilimsel verileri bir kenara bırakarak Tarhan’ı linç etmeye kalkıştı.

Türkiye’nin farklı üniversitelerinde görev yapan akademisyenler, TBMM’de milletvekillerine, kadına karşı şiddetin durdurulması, kadın haklarının gasp edilmemesi ve eşit yaşam için yapılması gerekenleri anlattı. Muhalefet milletvekilleri ile akademisyenler özellikle İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlüğe konulması gerektiği yönündeki safsatayı yinelerken, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bilimsel verilerle buna karşı çıktı.

Sunumunda İstanbul Sözleşmesi’nde geçen toplumsal cinsiyet rollerini “muz”a benzeten Tarhan, şunları söyledi:

Kadın ve erkek biyolojik olarak eşit değil; çünkü birinde testosteron hormonu, birinde östrojen hormonu var. Yani matematiğe karşı çıkıyorsanız çıkabilirsiniz ama biyolojik olarak kadın beyni erkek beyninden farklı. Sözleşmede cinsiyetle ilgili tanım net değil. Rol kavramını belirsiz bırakmış, belirsiz bıraktığı için herkes kendisine göre anlıyor, muz gibi, insan ne yerse ona benzetiyor. Böyle bir cinsiyet rolü.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, İstanbul Sözleşmesi’nin sonunun “ensest ilişkiler” olduğunu da öne süren Tarhan, “Biz eğer öyle bir karar vereceksek, ensestin önünü açıyorsak, buyurun, isteyen yapsın bunu. Biz şimdi, şu anda eğer böyle bir kararla toplumda kültürel değişimle ilgili bir karar veriyorsak gelecekte bizi bu bekliyor, ben bunu demek istiyorum” dedi.

CHP'liler linç etmeye kalkıştı

Nevzat Tarhan'ın sözleri CHP'lileri rahatsız etti. Tarhan'ın tezini savunurken söylediği bilimsel verilere dair herhangi bir şey söyleyemeyen CHP'li Gamze Taşçıer, 150 yıldır yaptıkları gibi kendilerinden olmayanı gericilikle suçladı. Taşcıer, "Tarhan’ın gerici açıklamalarının kabul edilemeyeceğini" savundu.

AK Partili isim sahip çıktı

AK Partili Öznur Çalık Tarhan’ı savunarak, “Sizi tanıyan insan olarak insan hakları ve kadın hakları konusundaki hassasiyetinizi, aileye hassasiyetinizi biliyorum” dedi.

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Yorumlar

432

hocam siz asla söylediklerinizden pişman olmayın zalimlere karşı hakkı hakikatı saavunmaya devam edin ülkede her türlü zillet almış başını gidiyor islami şeriat şartttır yoksa düzelecek durum yoktur
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kumandan

Kim doğruyu söylerse hepsine karşı çıkıyorlar
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