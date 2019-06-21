İstanbul son seçim anketi kararsızlar oyu kime veriyor?

Türkiye 23 Haziran Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yenilenen seçimlerine kilitlendi. Yüksek Seçim kurulu 5 Mayıs’ta AK Parti’nin yaptığı olağanüstü itirazı kabul ederek 31 Mart’ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye seçimi iptal etti ve seçimlerin 23 Haziran’da yeniden yapılmasına karar verdi. O karardan sonra hem Binali Yıldırım hem de Ekrem İmamoğlu İstanbul’un sokaklarını, mahallelerini ilçelerini karış karış gezmeye başladı. Seçimlerin günü yaklaşmasıyla İstanbul seçim sonuçları daha da merak konusu oldu. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde ortak televizyon yayınına katıldı. Bu programda Binali Yıldırım’ın performansı beğeni topladı. Pazar günü İstanbullular yeni İBB başkanını seçecek. Peki İstanbul’da 23 Haziran seçimini kim kazanacak? İstanbul seçim anket sonuçlarında son durum ne? Kararsızlar kime oy verecek?

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Seçim, 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılacak. YSK’nın iptal kararını, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığı bildirildi. Yaklaşım bir buçuk ay gibi bir sürede hem Cumhur İttifakının adayı Binali Yıldırım hem de Millet ittifakının adayı Ekrem İmamoğlu İstanbullulardan oy almak için gece gündüz çalıştı. Araya Ramazan ayının da girmesiyle birlikte Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu iftar ve sahur programlarına katılarak buralarda yenilenen İstanbul seçimi için yeniden vatandaşlardan destek istedi. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara projelerini anlatmak üzere İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde ortak televizyon yayınına katıldı. Bu programda Binali Yıldırım’ın üstün başarısı gözlerden kaçmazken, Ekrem İmamoğlu’nun agresif ve hırçın tavırları ise eleştiri konusu oldu. Ortak canlı yayınının etkisi konuşulurken bu kez de İsmail Küçükkaya’nın programdan iki gün önce Ekrem İmamoğlu ile gizlice bir otelde buluştuğu bu buluşmada televizyon programına ilişkin konuların konuşulduğu ortaya çıktı. Bu görüntüler sonrası Ekrem İmamoğlu’nun vatandaşın gözünde iyice düştüğü görülürken, son anket sonuçları ise merak konusu olmuştu.

İstanbul 23 Haziran seeçimleri son anket sonuçları

İstanbul seçimleri için son kamuoyu yoklamasını NevBilgi şirketi gerçekleştirdi. Anket, 17-18 Haziran 2019 tarihlerinde 2500 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşme yöntemi ile hayata geçirildi.

İstanbul'da kararsız seçmen kime oy verecek?

NevBilgi araştırma şirketinin gerçekleştirdiği son ankete göre %3,28 kararsız seçmen orantılı bir şekilde dağıtıldığında AK Parti adayı Binali Yıldırım’ın oy oranı %50,45, CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı ise %48,89 olarak saptandı. 31 Mart’ta oy kullanmadığını belirten seçmenlerin %57,8’i 23 Haziran seçimleri için Binali Yıldırım’a oy vereceğini belirtti.