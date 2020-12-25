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Aktüel İstanbul, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü
Aktüel

İstanbul, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü

Türkiye genelinde 21.00'de başlayan ve 28 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlamayla İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarında sessizlik hakim oldu - Kısıtlama öncesi trafik gözlenen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile kentin ana arterlerindeki yoğunluk kısıtlama başladıktan sonra bir süre daha devam etti - Kent genelindeki trafik yoğunluğu 22.00 itibarıyla yüzde 9 olarak ölçüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-25 22:08:45 -
İstanbul, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin birçok cadde, sokak ve meydanı boş kaldı.

Türkiye genelinde 21.00'de başlayan ve 28 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlamayla İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarında sessizlik hakim oldu.

Kısıtlama öncesi trafik gözlenen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile kentin ana arterlerindeki yoğunluk kısıtlama başladıktan sonra bir süre daha devam etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre 22.00 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü.

Şehrin çeşitli yerlerinde kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, kısıtlama kurallarını ihlal eden ve dışarıda bulunmak için izin belgesi olmayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

Kısıtlama başladıktan sonra bazı otobüs duraklarında vatandaşların evlerine gidebilmek için beklemeye devam ettiği görülürken, kentte sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyulduğu gözlendi.

Beykoz'da kısıtlamanın başlamasıyla sessizlik hakim olurken, paket servisi hizmeti veren işletmelere ait kuryelerin kullandığı motosikletlerin hareketliliği dikkati çekti.

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