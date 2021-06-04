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Ekonomi İstanbul Silivri TOKİ konut kura sonuçları! Silivri TOKİ kura çekilişi isim listesi
Ekonomi

İstanbul Silivri TOKİ konut kura sonuçları! Silivri TOKİ kura çekilişi isim listesi

İstanbul Silivri TOKİ konut belirleme kura sonuçları son dakik çekilişi: TOKİ, 100 Bin Sosyal Konut kapsamında İstanbul Silivri konut belirleme kurası gerçekleştirildi. İstanbul Silivri konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar İstanbul Silivri TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ İstanbul Silivri Alipaşa kura sonucu sorgulama…

Yeniakit Publisher
2021-06-04 11:04:00 - 2021-06-04 11:15:20
İstanbul Silivri TOKİ konut kura sonuçları! Silivri TOKİ kura çekilişi isim listesi

TOKİ İstanbul Silivri kura sonuçları vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ Silivri Alipaşa kura sonucu 4 Haziran 2021 kazananlar listesi haberimizde yer alıyor. İşte TOKİ Silivri Alipaşa kura sonucu 4 Haziran 2021 kazananlar listesi ve proje detayları.

TOKİ İstanbul Silivri'de hayata geçecek olan konutlar için sahipleri belirlendi. Silivri TOKİ kura çekiliş sonuçları hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden de sorgulanabilmekte. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

TOKİ İstanbul Silvri kura sonuçları

Silivri TOKİ kura sonuçları buradan takip edebilirsiniz.

İstabul Silivri 2 +1 kura sonuçları

Ahmet Tilki

Selma Dilli

Ömer Kaya

Sinan Yalçın

Bünyamin Ateş

Rıdvan Taştan

Ahmet Çakıcı

Fatma Deler

Bahriye İpek

Refika Akpolat

Osman Öktülü

Muzaffer Mutlu

Çağatay Özer Şengül

Cansu Aslan

İbrahim Özçelik

Hüdaverdi Körük

Şükran Selçuk

Sema Özcan

Ali Demir

Seda Gül hak sahibi olan bazı isimlerdir.

TOKİ Silivri Alipaşa kura sonucu 4 Haziran 2021 kazananlar listesi merak edilirken, başvurular 28 Mayıs’ta son ermişti. Silivri Alipaşa alt gelir projesinde en düşük konut bedeli 209 bin 942 TL, en yüksek konut bedeli 310 bin 879 TL olarak belirlendi. Yüzde 25 peşinatla konut sahibi olunabilen TOKİ Silivri Alipaşa projesi için ödenecek taksit bedelleri 874,76 liradan başlayıp, 1.295 liraya kadar yükseliyor. TOKİ Silivri Alipaşa alt gelir grubu projesinde toplam 88 adet konuta yer veriliyor. Projede yer alan konutlar 2 oda 1 salon olarak tasarlandı.

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