İstanbul Silivri konut belirleme kurası ne zaman çekilecek? TOKİ Silivri konutlarına kadar peşinat vereceğiz kura çekildikden sonra mı taksitlerle başlıyacağız yoksa konut tesliminden sonra mı? Sorusu vatandaşlar tarafından sorulmakta.

İstanbul Silivri konut belirleme kurası ne zaman çekiliyor ne kadar peşinat ödenecek? Sorusuna TOKİ’den gelen açıklamada, “Kesinleşen maliyet bilgileri doğrultusunda şerefiyeli konut fiyatlarının belirlenmesinin ardından konut belirleme kuraları gerçekleşecektir. Daha sonra idaremizce ilan edilecek olan tarihte hak sahibi vatandaşlarımız temerküz banka şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.” denildi.