TOKİ İstanbul’un farklı bölgelerinde birbirinden muhteşem konut yapımına devam ediyor. 50 bin sosyal konut projesi kapsamında geçtiğimiz haftalarda kura çekilişi yapılarak hak sahipleri belirlendi. TOKİ’den ev başvurusu yapan vatandaşlar başvuru yaptıkları konutların ne zaman teslim edileceğini ya da TOKİ kura çekiliş tarihlerinin ne zaman yapılacağını soruyor. TOKİ İstanbul konut projesi kapsamında sıkça sorulan İstanbul Silivri 1 ve 2 etap konut belirleme kurası ne zaman yapılacak? sorusu oldu. Peki İstanbul Silivri 1 ve 2 etap konut belirleme kurası ne zaman?

TOKİ, İstanbul Silivri 1 ve 2 etap konut belirleme kurası ne zaman yapılacak? sorusuna şu şekilde cevap verdi. “İstanbul Silivri Projesinde konut belirleme kurası ve sözleşme imzalama işlemleri ilerleyen tarihlerde açıklanacak olup kura yeri ve saatine yönelik bilgilendirme idaremiz web sayfası http://www.toki.gov.tr aracılığı ile ilan edilecektir.”