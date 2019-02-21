İstanbul serbest piyasada dolar 5,3320 liradan, avro 6,0520 liradan güne başladı Kapalıçarşı'da 5,3300 liradan alınan dolar, 5,3320 liradan satılıyor. 6,0500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0520 lira olarak belirlendi.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3320 liradan, avro 6,0520 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 5,3300 liradan alınan dolar, 5,3320 liradan satılıyor. 6,0500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0520 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3060 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0210 lira olmuştu.

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