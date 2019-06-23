0553 313 94 23

İstanbul seçimlerinde hareketli anlar! Sandık başında toplam 111 kişiye işlem yapıldı

İstanbul'da oy kullanımı sırasında seçim kanununa muhalefet eden davranışlar sergileyen 111 kişi hakkında, adli ve idari işlem yapıldı.

23 Haziran 2019 Pazar 16:39
İstanbul seçimlerinde hareketli anlar! Sandık başında toplam 111 kişiye işlem yapıldı

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, oy kullanımı sırasında seçim kanununa muhalefet eden 111 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde devam eden oy kullanma işlemleri sırasında, oy pusulası fotoğrafı çekmekten 43, tartışma ve münakaşa çıkarmaktan 22, beraber oy kullanmaktan 9, başkasının yerine oy kullanmaktan 3, silah kanununa muhalefetten 4, tehdit ve hakaretten 4, telefonla kabine girmekten 14, oy teşhiri yapmaktan 5 ve siyasi içerikli kıyafetler giymek, alkol kullanmak ve sandık başlarında slogan atmak gibi genel muhalefetten 7 kişi olmak üzere 111 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

İdari işlem yapılan şüphelilerin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, adli işlem yapılanların ise gözaltında tutulduğu bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 16:39
  1. İstanbul Seçimleri
  2. 23 Haziran seçimleri
  3. 23 Haziran seçimleri öncesi EYT çıkar mı?
  4. oy verme işlemi
  5. adli ve idari işlem
  6. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK'lı teröristler, çobanı katletti
    1. PKK'lı teröristler, çobanı katletti
    2. İBB seçimlerinde 'kitapçık' skandalı!..
    3. Şampiyon A Milli Erkek Voleybol..
    4. İstanbul’da sandıklar kapandı, sayım..
    5. Maltepe seçim sonuçları 2019 |..
    6. Hakurk'a Pençe Harekatı'yla terör..
    7. Güngören'de oylar sayılıyor! İşte ilk..
    8. Şile'de oylar sayılıyor! İşte ilk..
    9. Gaziosmanpaşa'da oylar sayılıyor! İşte..
    10. Sultangazi'de oylar sayılıyor! İşte..
    11. Esenler'de oylar sayılıyor! İşte ilk..
    12. Bağcılar'da oylar sayılıyor! İşte ilk..
    13. Sultanbeyli'de oylar sayılıyor! İşte..
    14. Sarıyer’de bir seçmen yavru köpeği ile..
    15. Eski milletvekili ve işadamı Demir,..
    16. Pendik’te oylar sayılıyor! İşte ilk..
    17. İstanbul'da sandıklar kapandı
    18. Kağıthane'de oylar sayılıyor! İşte ilk..
    19. YSK'nin hatalı mühür kararı
    20. Medeniyet Derneğinden “Yeni Türkiye..
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?