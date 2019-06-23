İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, İstanbul seçimi sonuçlarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Şayyar, "Cumhurbaşkanımıza yanlış bilgi verenler için şimdi hesap zamanı" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı sonrası yenilenen İstanbul seçimlerinin sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti eski milletvekiliŞamil Tayyar, dikkat çeken ifadelerde bulundu. Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Hayırlı uğurlu olsun. Sandıkta tecelli eden milli iradeye saygı duymak, demokratik olgunluktur. Seçim aslında 6 Mayıs’ta kaybedilmişti. Milletle inatlaşılmaması gerçeğini, 17 yıl sonra biz de öğrendik. Cumhurbaşkanımıza yanlış bilgi verenler için şimdi hesap zamanı"

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