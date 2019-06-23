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İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, İstanbul seçimi sonuçlarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Şayyar, "Cumhurbaşkanımıza yanlış bilgi verenler için şimdi hesap zamanı" dedi.

23 Haziran 2019 Pazar 20:37
İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı sonrası yenilenen İstanbul seçimlerinin sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti eski milletvekiliŞamil Tayyar, dikkat çeken ifadelerde bulundu.

Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hayırlı uğurlu olsun.

Sandıkta tecelli eden milli iradeye saygı duymak, demokratik olgunluktur.

Seçim aslında 6 Mayıs’ta kaybedilmişti.

Milletle inatlaşılmaması gerçeğini, 17 yıl sonra biz de öğrendik.

Cumhurbaşkanımıza yanlış bilgi verenler için şimdi hesap zamanı"

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 20:37
  1. İstanbul
  2. Şamil Tayyar
  3. Yüksek Seçim Kurulu

YORUM YAZ

  • Millet Millet 26 dk önce
    Evet 31 Mart'ta sandığa sahip çıkamayan İstanbul AKP Seçim den sorumlu yetkilileri birde Cumhurbaşkanını yanlış yönlendirdiker ve Ekreme zorunan seçim zaferi kazadırdılar.Aciken Hesap vermeleri gerekir Birde Sayın Reis daha sakin olmalıdırlar.
  • hacıhacı27 dk önce
    EVET AKP LIYIM SABAH GAZETESINDE HINCAL ULUC DIYE BIRI VAR AGZINDA TUY BITTI ISTANBUL KENDI KENDINE YOTETILEN BIR SEHIR NE BELEDIYE BASKANI NE VALI NEDE EMNIYET AMIRI VAR DIYE AFEDERSINIZ KICINI YIRTTI AMA KIMSE TINLAMADI KASIMPASADA ARA SOKAKLARDA MOTORSIKLET GURULTUSUNDEN BU MILLET UYUYAMAZ OLDU EGZOSLARI YOK UFACIK COCUKLAR KULLANIYOR NE ARAYAN NE SORAN ISTANBULDA MILLET ARTIK HUZUR ISTIYOR BEYLER
  • seyfullahseyfullah39 dk önce
    Yahu kimmis bu yanlis yönlendirlenler?Tek isim, kelime yok haklarinda.
  • SlmSlm49 dk önce
    Mehmet Özhaseki'nin aklıyla hareket edilirse böyle olur.
  • ümitümit50 dk önce
    Erken seçim istiyoruz yada idam Meclis’e gelicek Ayasofya ibadete açılacak cami olucak Suriyeli Afganistan Pakistan vs hepsi ülkeden gönderilecek yoksa hala bizi anlamayanlar erken seçimde hesabı kesicez
  • Deli İboDeli İbo57 dk önce
    Bu AK Partinin şu andaki mevcut teşkilat yapısı ile AK Parti bundan sonra seçim kazanamaz.Garibim Reisim tek başına mücadele veriyor, teşkilat saltanat yapmakta.Seçim sabahı saat 08'45’de oy atmaya gittim, Kartal Cumhuriyet İlkoulunda bir tane teşjilattan Allah kulu yokidi, CHPliler kapıları, hatta okulun her katına görevli tahsis etmişler, tüm seçneni kontrol altında tutuyorlardı, durumu görünce eşime sabahın ilk saatinde seçimi kaybettiğimizi söyledim.Keşke yanılsa idim, ama görünen köy kılavuz istemez.AK Parti teşkilatı bizlere sadece oturdukları yerden mesaj yolu ile ulaşıyorlar.Ey teşkilat yatın bakalım, mabadınızı ne kadar büyüteceksiniz bakalım.
  • Huseyin ERDOĞAN Huseyin ERDOĞAN 1 sa önce
    Evet soyle birseyler yazmak istiyorum sayin cumhurbaskanim sizi yanlis yonlendirenler cevrenizdeki akbabalardir egerki sizler istanbuldaki taksi baskanlariyla degilde gercek halkin icindeki taksi soforleriyle sohbet etseydiniz size sunulan anketlerin ne kadarda yanlis oldugunu size aktarabilirdik secim oncesi bartin millet vekili syn yilmaz tunc ve belidiye baskan adayumizla konusmamda iki seyden bahsettim bir berat albayrak digeride istanbul il baskaninda
  • Aslan akebyAslan akeby1 sa önce
    Samil tayyar sen erdoğan yalakasi musin. En büyük hata erdoğanın kendisinin . Hataları bir kişiye sevapları çok kişiye vermek lazımdır.
  • Sorun trabzonlularSorun trabzonlular1 sa önce
    bunlar pontus lafına alındılar inadına yunanlıyı sırf trabzonlu diye kayırdı oy verdiler başka açıklaması yok artık onlara türk diye bakmayacağım.
  • Murat AtlamMurat Atlam1 sa önce
    Bununhesabını enflasyon %50 olduğunda memura ve emekliye % 5+5 zam verenlere sorun ilk önçe
  • HaticeHatice1 sa önce
    Samil bey bu konuda hakli tayyip beyin etrafinda simdi isim vermek istemiyorum bu kisiler ak partiye zarar veriyorlar tayyip beye zarar veriyorlar
  • aliali1 sa önce
    bu secim akapenin sonu demektir hayırli olsun demekki bu güne kadar kimlerin oy caldigı meydana cıktı
  • gggggg1 sa önce
    Ohhhhhhhh olsun kadir gecesini zindan edenler aldiniz mi boyunuzun olcusunu aldiniz mi

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