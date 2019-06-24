İstanbul seçimi sonrası Bülent Arınç'tan flaş açıklama TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

AK Partili Bülent Arınç da 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabı twitterdan açıklama yapan Arınç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti. Konuya ilişkin açıklamasında Arınç, şu ifadelere yer verdi: "Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik eder, İstanbulumuz için yapacağı hayırlı hizmetlerde başarılar dilerim. Seçim bitmiş milli irade tecelli etmiştir. Sonucun İstanbulumuz için hayırlı olmasını diliyorum."

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