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İstanbul seçimi sonrası ABD'den ilk açıklama

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimine ilişkin açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği, "Avrupa'nın en büyük şehrini yönetecek olan Ekrem İmamoğlu'na en iyi dileklerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:56
İstanbul seçimi sonrası ABD'den ilk açıklama

Terör örgütü PKK'nin siyasi kolu HDP ile İYİ Parti'nin destek çıktığı CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. Ekrem İmamoğlu, yüzde 54,21 ile 4 milyon 741 bin 870 oy alırken, AK Partili rakibi Binali Yıldırım yüzde 44,99 ile 3 milyon 935 bin 444 oy aldı.

"En iyi dileklerimizi sunarız"

ABD Ankara Büyükelçiliğinin, Twitter hesabından yapılan açıklamada İstanbulluların "katılımcı demokrasi örneği" gösterdiği vurgulandı ve İmamoğlu'na tebrik mesajı verildi.

Elçilik tarafından paylaşılan açıklama şu şekilde:

"Avrupa'nın en büyük şehrini yönetecek olan Ekrem İmamoğlu'na en iyi dileklerimizi sunarız. Katılımcı demokrasinin etkileyici bir örneğini sergileyen İstanbul sakinleri, oy verip seslerini duyurmak üzere sandığa gittiler."

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 16:56
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. Avrupa
  4. Ankara
  5. Binali Yıldırım
  6. Twitter
  7. İmamoğlu

YORUM YAZ

  • Mehmet GöktepeliMehmet Göktepeli1 sa önce
    Geçmişi unutmayın, aynı ABD Recep Tayyip Erdoğan'ıda kırmızı halı ile karşılamıştı.
  • turkturk1 sa önce
    ITANBULTURKIYEDEKI HAINLERI NOLUSTUGU KESIM.. ISTANBUL IZMIR.. VE DOGUDA BIR KAC IL.. BUNLAR HAIN ERMENI YUNAN DOLU OLAN SEHIRLER.. BEN INANMIYORUM.. SECIM SISTEMI YENILENMEDEN AYNI INSNLAR AYNI SECMEN KUTUKLERI OY KULLANDI EGER GERCEKTEN UCU BOS OLAN SECMANLER VARSAOYLAR AYI YERE GIDECEGI KESIN. AM BIRDE SU VAR HAIN YUZUNU GOSTERDI... TURKIYEDE.. ISTANBUL GERCEK YUZUNU GOSTERDI,,
  • Adalet istiyoruz Adalet istiyoruz 1 sa önce
    hic sasmadim  ekreme kendi gibi olanlardan full destek yola devam beter olur istanbul insallah kendileri kasindi yardim eli uzantanin eleri kirilsin birakin ne haleri varsa görsünler yardim yok destek yok onlar cözermis herkesi kucaklarmis bu kadar nankörlüge inanmadim lakin gelcekmis gevur izmir 1 gevur istanbul 2 artik böyle kayite aldim gevur istanbul

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