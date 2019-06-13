İstanbul seçimi öncesi dikkat çeken anket! 23 Haziran'da gerçekleştirilecek olan İstanbul seçimleri öncesi açıklanan anketin sonuçları dikkat çekti.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı sonrası 23 Haziran'da İstanbul için yenileme seçimi yapılacak. Büyük oranda Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçecek kritik seçim öncesi açıklanan anketin sonuçları dikkat çekti. MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi ankete katılanlara "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusunu yöneltti. İşte anket sonucunda çıkan oranlar... AK Parti 40,7

CHP 28.5

HDP 11.3

MHP 8

İYİ Parti 8

SAADET 1.2

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