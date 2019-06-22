İstanbul seçim sonuçları son dakika İstanbul’da son durum?

YSK’nın İstanbul seçimlerine yönelik usulsüzlük olduğu gerekçesiyle 31 Mart İstanbul Büyükşehir belediye seçimlerini iptal etti ve İBB seçimlerinin tekrarlanacak 23 Haziran’da yapılmasına karar verdi. Türkiye YSK’nın İstanbul kararından sonra büyük bir merakla 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye seçim sonuçlarını beklemekte. İstanbullular yarın sandık başına gidecek ve Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasında geçmesi beklenen seçimde kimin kazanacağı ise merak edilmekte. İstanbul seçimine saatler kala ORC son İstanbul seçim anket sonuçlarını açıkladı. İstanbul seçim sonuçları son dakika ne olur? İstanbul’da kim kazanır?

Yenilenen İstanbul seçiminde ekrem imamoğlu ne kadar oy aldı? ORC Araştırma, 15 Haziran'da, İstanbul seçimlerine yönelik anket sonuçlarını ve açıklamış ve o gün yaptığı açıklamada "son anket çalışmasının 21 Haziran'da duyurulacağı" belirtilmişti. ORC, seçim tahminine ilişkin olan son araştırmanın 18-20 Haziran 2019 tarihlerinde 4368 kişi ile yüz yüze anket yöntemi ile gerçekleştirildiğini açıkladı.

İşte ORC’nin son istanbul seçim anket sonuçları:

Binali Yıldırım AK Parti-MHP ortak Cumhur ittifakı adayı %49,8

Ekrem İmamoğlu CHP-İP-HDP ortak Millet ittifakı adayı %49,4

Diğer: %0,8