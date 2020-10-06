İstanbul seçim sonuçları
31 Mart İstanbul seçim sonuçları | 31 Mart 2019'da mahalli idareler genel seçimleri yapıldı. İstanbul'da 23 Haziran 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlandı. Peki, İstanbul seçim sonuçları nasıldı 2019? | 31 Mart İstanbul seçim sonuçları | 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları | İstanbul son seçim sonuçları.
İstanbul seçim sonuçları | 31 Mart 2019’da mahalli idareler genel seçimleri yapıldı. 31 Mart’ta yapılan seçimler 6 Mayıs 2019'da Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri 23 Haziran 2019'da tekrarlandı. 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçim sonuçları da daha şimdeden merak ediliyor. Seçim sonuçlarını İstanbul oldukça etkilemekte. Peki, İstanbul seçim sonuçları nasıldı?
31 Mart İstanbul seçim sonuçları
31 Mart 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçenin belediye başkanlığı seçimi yapıldı.
31 Mart 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oyları şöyle:
Aday Oy Sayısı Oy Oranı
Ekrem İmamoğlu 4.169.765 %48,7
Binali Yıldırım 4.156.036 %48,6
23 Haziran İstanbul seçim sonuçları
6 Mayıs 2019’da YKS, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonucunu iptal etti. Seçim 23 Haziran 2019’da tekrarlandı.
23 Haziran 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oyları şöyle:
Aday Oy Sayısı Oy Oranı
Ekrem İmamoğlu 4.742.082 %54,2
Binali Yıldırım 3.936.068 %45,0
Bugünkü seçim sonuçları
Seçim sonuçları | 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerin sonucunda İstanbul'da kaç belediyenin Ak Parti'de bulunduğu araştırılıyor. İstanbul'daki 39 ilçenin 24'ünü Ak Parti kazandı. 14 belediyeli ise CHP kazandı. 1 belediye ise MHP'nin oldu.
İstanbul belediyeleri hangi partide?
Adalar Erdem Gül CHP-Millet ittifakı
Arnavutköy Ahmet Haşim Baltacı Ak Parti-Cumhur İttifakı
Ataşehir Battal İlgezdi Chp - Millet İttifakı
Avcılar Turan Hançerli Chp - Millet İttifakı
Bağcılar Lokman Çağırıcı Ak Parti - Cumhur İttifakı
Bahçelievler Hakan Bahadır Ak Parti - Cumhur İttifakı
Bakırköy Bülent Kerimoğlu Chp
Başakşehir Yasin Kartoğlu Ak Parti - Cumhur İttifakı
Bayrampaşa Atilla Aydıner Ak Parti - Cumhur İttifakı
Beşiktaş Rıza Akpolat Chp - Millet İttifakı
BeykozMurat Aydın Ak Parti - Cumhur İttifakı
Beylikdüzü Mehmet Murat Çalık Chp - Millet İttifakı
Beyoğlu Haydar Ali Yıldız Ak Parti - Cumhur İttifakı
BüyükçekmeceHasan Akgün Chp - Millet İttifakı
ÇatalcaMesut Üner Ak Parti - Cumhur İttifakı
Çekmeköy Ahmet Poyraz Ak Parti - Cumhur İttifakı
Esenler Mehmet Tevfik Göksu Ak Parti - Cumhur İttifakı
Esenyurt Kemal Deniz Bozkurt Chp - Millet İttifakı
Eyüpsultan Deniz Köken Ak Parti - Cumhur İttifakı
Fatih Ergün Turan Ak Parti - Cumhur İttifakı
GaziosmanpaşaHasan Tahsin Usta Ak Parti - Cumhur İttifakı
Güngören Bünyamin Demir Ak Parti - Cumhur İttifakı
Kadıköy Şerdil Dara Odabaşı Chp
Kağıthane Mevlüt Öztekin Ak Parti - Cumhur İttifakı
Kartal Gökhan YükselChp - Millet İttifakı
KüçükçekmeceKemal Çebi Chp - Millet İttifakı
Maltepe Ali Kılıç Chp - Millet İttifakı
Pendik Ahmet Cin Ak Parti - Cumhur İttifakı
Sancaktepe Şeyma Döğücü Ak Parti - Cumhur İttifakı
Sarıyer Şükrü Genç Chp - Millet İttifakı
Şile İlhan Ocaklı Ak Parti - Cumhur İttifakı
Silivri Volkan Yılmaz Mhp - Cumhur İttifakı
Şişli Muammer Keskin Chp - Millet İttifakı
Sultanbeyli Hüseyin Keskin Ak Parti - Cumhur İttifakı
Sultangazi Abdurrahman Dursun Ak Parti - Cumhur İttifakı
Tuzla Şadi Yazıcı Ak Parti - Cumhur İttifakı
Ümraniye İsmet Yıldırım Ak Parti - Cumhur İttifakı
Üsküdar Hilmi TürkmenAk Parti - Cumhur İttifakı
Zeytinburnu Ömer Arısoy Ak Parti - Cumhur İttifakı