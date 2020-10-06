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Siyaset İstanbul seçim sonuçları
Siyaset

İstanbul seçim sonuçları

31 Mart İstanbul seçim sonuçları | 31 Mart 2019'da mahalli idareler genel seçimleri yapıldı. İstanbul'da 23 Haziran 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlandı. Peki, İstanbul seçim sonuçları nasıldı 2019? | 31 Mart İstanbul seçim sonuçları | 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları | İstanbul son seçim sonuçları.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 10:11:00 - 2020-10-06 10:19:08
İstanbul seçim sonuçları

İstanbul seçim sonuçları | 31 Mart 2019’da mahalli idareler genel seçimleri yapıldı. 31 Mart’ta yapılan seçimler 6 Mayıs 2019'da Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri 23 Haziran 2019'da tekrarlandı. 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçim sonuçları da daha şimdeden merak ediliyor. Seçim sonuçlarını İstanbul oldukça etkilemekte. Peki, İstanbul seçim sonuçları nasıldı?

31 Mart İstanbul seçim sonuçları

31 Mart 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçenin belediye başkanlığı seçimi yapıldı.

31 Mart 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oyları şöyle:

Aday     Oy Sayısı              Oy Oranı

Ekrem İmamoğlu             4.169.765            %48,7

Binali Yıldırım     4.156.036             %48,6   

23 Haziran İstanbul seçim sonuçları

6 Mayıs 2019’da YKS, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonucunu iptal etti. Seçim 23 Haziran 2019’da tekrarlandı.

23 Haziran 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oyları şöyle:

Aday     Oy Sayısı              Oy Oranı

Ekrem İmamoğlu             4.742.082            %54,2

Binali Yıldırım     3.936.068             %45,0

Bugünkü seçim sonuçları

Seçim sonuçları | 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerin sonucunda İstanbul'da kaç belediyenin Ak Parti'de bulunduğu araştırılıyor. İstanbul'daki 39 ilçenin 24'ünü Ak Parti kazandı. 14 belediyeli ise CHP kazandı. 1 belediye ise MHP'nin oldu.

İstanbul belediyeleri hangi partide?

Adalar   Erdem Gül           CHP-Millet ittifakı

Arnavutköy        Ahmet Haşim Baltacı     Ak Parti-Cumhur İttifakı

Ataşehir              Battal İlgezdi     Chp - Millet İttifakı

Avcılar  Turan Hançerli Chp - Millet İttifakı

Bağcılar                Lokman Çağırıcı               Ak Parti - Cumhur İttifakı

Bahçelievler       Hakan Bahadır   Ak Parti - Cumhur İttifakı

Bakırköy              Bülent Kerimoğlu            Chp

Başakşehir          Yasin Kartoğlu Ak Parti - Cumhur İttifakı

Bayrampaşa       Atilla Aydıner    Ak Parti - Cumhur İttifakı

Beşiktaş               Rıza Akpolat      Chp - Millet İttifakı

BeykozMurat Aydın      Ak Parti - Cumhur İttifakı

Beylikdüzü         Mehmet Murat Çalık     Chp - Millet İttifakı

Beyoğlu               Haydar Ali Yıldız              Ak Parti - Cumhur İttifakı

BüyükçekmeceHasan Akgün     Chp - Millet İttifakı

ÇatalcaMesut Üner       Ak Parti - Cumhur İttifakı

Çekmeköy          Ahmet Poyraz   Ak Parti - Cumhur İttifakı

Esenler                Mehmet Tevfik Göksu  Ak Parti - Cumhur İttifakı

Esenyurt             Kemal Deniz Bozkurt     Chp - Millet İttifakı

Eyüpsultan         Deniz Köken      Ak Parti - Cumhur İttifakı

Fatih      Ergün Turan       Ak Parti - Cumhur İttifakı

GaziosmanpaşaHasan Tahsin Usta          Ak Parti - Cumhur İttifakı

Güngören           Bünyamin Demir             Ak Parti - Cumhur İttifakı

Kadıköy                Şerdil Dara Odabaşı       Chp

Kağıthane           Mevlüt Öztekin                Ak Parti - Cumhur İttifakı

Kartal    Gökhan YükselChp - Millet İttifakı

KüçükçekmeceKemal Çebi        Chp - Millet İttifakı

Maltepe              Ali Kılıç                Chp - Millet İttifakı

Pendik  Ahmet Cin          Ak Parti - Cumhur İttifakı

Sancaktepe        Şeyma Döğücü  Ak Parti - Cumhur İttifakı

Sarıyer  Şükrü Genç        Chp - Millet İttifakı

Şile         İlhan Ocaklı        Ak Parti - Cumhur İttifakı

Silivri     Volkan Yılmaz   Mhp - Cumhur İttifakı

Şişli        Muammer Keskin           Chp - Millet İttifakı

Sultanbeyli         Hüseyin Keskin                Ak Parti - Cumhur İttifakı

Sultangazi           Abdurrahman Dursun   Ak Parti - Cumhur İttifakı

Tuzla     Şadi Yazıcı          Ak Parti - Cumhur İttifakı

Ümraniye           İsmet Yıldırım   Ak Parti - Cumhur İttifakı

Üsküdar              Hilmi TürkmenAk Parti - Cumhur İttifakı

Zeytinburnu      Ömer Arısoy      Ak Parti - Cumhur İttifakı

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