İstanbul seçim sonuçları | 31 Mart 2019’da mahalli idareler genel seçimleri yapıldı. 31 Mart’ta yapılan seçimler 6 Mayıs 2019'da Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri 23 Haziran 2019'da tekrarlandı. 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçim sonuçları da daha şimdeden merak ediliyor. Seçim sonuçlarını İstanbul oldukça etkilemekte. Peki, İstanbul seçim sonuçları nasıldı?

31 Mart İstanbul seçim sonuçları

31 Mart 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçenin belediye başkanlığı seçimi yapıldı.

31 Mart 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oyları şöyle:

Aday Oy Sayısı Oy Oranı

Ekrem İmamoğlu 4.169.765 %48,7

Binali Yıldırım 4.156.036 %48,6

23 Haziran İstanbul seçim sonuçları

6 Mayıs 2019’da YKS, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonucunu iptal etti. Seçim 23 Haziran 2019’da tekrarlandı.

23 Haziran 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oyları şöyle:

Aday Oy Sayısı Oy Oranı

Ekrem İmamoğlu 4.742.082 %54,2

Binali Yıldırım 3.936.068 %45,0

Bugünkü seçim sonuçları

Seçim sonuçları | 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerin sonucunda İstanbul'da kaç belediyenin Ak Parti'de bulunduğu araştırılıyor. İstanbul'daki 39 ilçenin 24'ünü Ak Parti kazandı. 14 belediyeli ise CHP kazandı. 1 belediye ise MHP'nin oldu.

İstanbul belediyeleri hangi partide?

Adalar Erdem Gül CHP-Millet ittifakı

Arnavutköy Ahmet Haşim Baltacı Ak Parti-Cumhur İttifakı

Ataşehir Battal İlgezdi Chp - Millet İttifakı

Avcılar Turan Hançerli Chp - Millet İttifakı

Bağcılar Lokman Çağırıcı Ak Parti - Cumhur İttifakı

Bahçelievler Hakan Bahadır Ak Parti - Cumhur İttifakı

Bakırköy Bülent Kerimoğlu Chp

Başakşehir Yasin Kartoğlu Ak Parti - Cumhur İttifakı

Bayrampaşa Atilla Aydıner Ak Parti - Cumhur İttifakı

Beşiktaş Rıza Akpolat Chp - Millet İttifakı

BeykozMurat Aydın Ak Parti - Cumhur İttifakı

Beylikdüzü Mehmet Murat Çalık Chp - Millet İttifakı

Beyoğlu Haydar Ali Yıldız Ak Parti - Cumhur İttifakı

BüyükçekmeceHasan Akgün Chp - Millet İttifakı

ÇatalcaMesut Üner Ak Parti - Cumhur İttifakı

Çekmeköy Ahmet Poyraz Ak Parti - Cumhur İttifakı

Esenler Mehmet Tevfik Göksu Ak Parti - Cumhur İttifakı

Esenyurt Kemal Deniz Bozkurt Chp - Millet İttifakı

Eyüpsultan Deniz Köken Ak Parti - Cumhur İttifakı

Fatih Ergün Turan Ak Parti - Cumhur İttifakı

GaziosmanpaşaHasan Tahsin Usta Ak Parti - Cumhur İttifakı

Güngören Bünyamin Demir Ak Parti - Cumhur İttifakı

Kadıköy Şerdil Dara Odabaşı Chp

Kağıthane Mevlüt Öztekin Ak Parti - Cumhur İttifakı

Kartal Gökhan YükselChp - Millet İttifakı

KüçükçekmeceKemal Çebi Chp - Millet İttifakı

Maltepe Ali Kılıç Chp - Millet İttifakı

Pendik Ahmet Cin Ak Parti - Cumhur İttifakı

Sancaktepe Şeyma Döğücü Ak Parti - Cumhur İttifakı

Sarıyer Şükrü Genç Chp - Millet İttifakı

Şile İlhan Ocaklı Ak Parti - Cumhur İttifakı

Silivri Volkan Yılmaz Mhp - Cumhur İttifakı

Şişli Muammer Keskin Chp - Millet İttifakı

Sultanbeyli Hüseyin Keskin Ak Parti - Cumhur İttifakı

Sultangazi Abdurrahman Dursun Ak Parti - Cumhur İttifakı

Tuzla Şadi Yazıcı Ak Parti - Cumhur İttifakı

Ümraniye İsmet Yıldırım Ak Parti - Cumhur İttifakı

Üsküdar Hilmi TürkmenAk Parti - Cumhur İttifakı

Zeytinburnu Ömer Arısoy Ak Parti - Cumhur İttifakı