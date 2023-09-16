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Gündem İstanbul Saraçhane'de sapkınlığa karşı dev miting!
Gündem

İstanbul Saraçhane'de sapkınlığa karşı dev miting!

Yeniakit Publisher
2023-09-16 03:07:00 - 2023-09-16 03:29:44
İstanbul Saraçhane'de sapkınlığa karşı dev miting!

Aileye duyarlı vatandaşlar 17 Eylül pazar günü Saraçhane parkında bir araya gelerek LGBT dayatmasına karşı miting düzenleyecek.

Büyük Aile Platformu öncülüğündeki eyleme, 200'den fazla dernek katılacak.

"LGBT Propagandası Türkiye’de Yasaklansın" sloganıyla düzenlenecek miting saat 15:00'da başlayacak.

Saraçhane Fatih Anıt Parkı’nda düzenlenecek mitinge binlerce vatandaşın katılması bekleniyor.

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