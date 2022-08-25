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Ekonomi İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 76 Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 76 Öğretim Üyesi alıyor

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 76 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 14:42:00 - 2022-08-25 14:44:14
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 76 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacak.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar:
1. Başvuru Formu ve Başvuru Dilekçesi (Başvuru formu ve dilekçesine web sayfası-duyurular-ilan metninin içerisinden ulaşılabilir.)
2. Kimlik Fotokopisi
3. 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
4.YÖK Formatlı Özgeçmiş
5.Lisans/Lisansüstü Mezuniyet belgeleri (e-Devlet üzerinden alınabilir) veya Diploma fotokopileri (noter onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi)
6.Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7. Doçentlik Belgesi
8. Yabancı Dil Belgesi
9. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.
10. Bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi başvuruları için 4 takım, Profesör başvuruları için 6 takım yayın dosyası (USB Harici Belleke aktarılmış şekilde)
11. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Döküm Belgesi (e-Devlet üzerinden barkotlu alınabilir.)
12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.Müracaatlar şahsen veya kargo yoluyla, aşağıda belirtilen ilgili adreslere yapılacaktır.
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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