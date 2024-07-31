  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

7 savunma sanayii devine yaptırım kararı alındı! İşte klasik ABD, geri kalınca hemen yıldırmaya başlıyor

Siyonistler Kudüs’te dağıtmaya başladı! Haniye'nin şehadeti sonrası küstahlık

‘Hoşt köpek! Sahibin gelsin!’

Mavi Marmara saldırı sonrası… Şehid Haniye’nin Türk bayraklı görüntüsü gündem oldu

Erdoğan'a uzatılan dil kopacak! O isim, "Her işin bir zamanı var" diyerek tüm dünyaya bunu duyurdu

Katarlılar, Haniye'nin suikastına yardım eden ülkeyi açıkladı! Duyan çileden çıkacak

Her şey 'Al gülüm ver gülüm' mü? İşte İran'da suikasta uğrayan diğer isimler

İsrail’i dinleyen Adidas'a çok büyük şok! Felekleri şaşacak, felekleri

690 tane mağazası vardı! Türk tekstil şirketi oraya devredildi... İşte yeni sahipleri

Şehid İsmail Haniye’den son mesaj! “Meydanlara inin” 3 Ağustos' çağrısı
Ekonomi İstanbul Sabiha Gökçen ilk 10 arasında
Ekonomi

İstanbul Sabiha Gökçen ilk 10 arasında

Yeniakit Publisher
2024-07-31 20:36:00 -
İstanbul Sabiha Gökçen ilk 10 arasında

İstanbul Sabiha Gökçen, Avrupa’nın hava trafiği en yüksek 10 havalimanı arasında yer aldı.

Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) tarafından yönetilen İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG), Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe)’un açıkladığı Haziran hava trafik raporuna göre, 2024 yılının ilk yarısında Avrupa’nın hava trafiği en yüksek 10 havalimanı arasında yer aldı. ACI’nın açıkladığı Haziran sonu rakamlarına göre bu senenin ilk yarısında İstanbul Sabiha Gökçen’den yararlanan yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,6 artışla 19.835.915 oldu.

2023 yılını 37,1 milyon yolcu rekoru ile tamamlayan ISG, ACI EUROPE’a göre yılda 25 milyon ila 40 milyon yolcu ağırlayan ‘mega havalimanları’ kategorisinde pandemi öncesine (2019 yılının ilk yarısı) kıyasla ilk yarıda yolcu trafiğinde yüzde 18,5 ile en yüksek artışı bildiren 2. havalimanı oldu.

Havayollarının 2024 yılının ilk yarısındaki yolcu yoğunluğu Covid-19 pandemisi öncesi dönemin de üzerine çıktı. Şehir içi ulaşım çeşitliliği ve merkezlere olan yakınlığıyla ‘şehrin havalimanı’ olarak adlandırılan ISG, 55 ülkede 40 iç hat ve 125 dış hat noktasına hizmet verirken genel olarak 165 destinasyonla güçlü bağlantılara sahip. ISG 2024 yılı başından bu yana uluslararası 9 yeni hat açarak küresel bağlantı ağını daha da genişletti.

"Türkiye'deki şirket ve hisselerinden uzak durun" diyorlardı! Fransız devi çark etti
"Türkiye'deki şirket ve hisselerinden uzak durun" diyorlardı! Fransız devi çark etti

Ekonomi

"Türkiye'deki şirket ve hisselerinden uzak durun" diyorlardı! Fransız devi çark etti
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Havayolu taşımacılığında talep artıyor
Havayolu taşımacılığında talep artıyor

Ekonomi

Havayolu taşımacılığında talep artıyor

Türkiye'deki dev market zinciri şubelerini peş peşe kapattı
Türkiye'deki dev market zinciri şubelerini peş peşe kapattı

Ekonomi

Türkiye'deki dev market zinciri şubelerini peş peşe kapattı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23