  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na yurt dışından gelen ilk yolcu uçağı indi

Yeniakit Publisher
2020-06-11 18:12:30 -
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na yurt dışından gelen ilk yolcu uçağı indi

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre kapalı kaldıktan sonra dış hatlar trafiği yeniden açılan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na (İSG) yurt dışından gelen ilk yolcu uçağı iniş yaptı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan dış hat seferleri bu sabah gerçekleştirilen Londra uçuşuyla yeniden başladı. Karşılıklı olarak başlatılan seferler kapsamında yurt dışından gelen ilk yolcu uçağı, 17.15'te havalimanına iniş gerçekleştirdi.

Yaklaşık üç aydır yurt dışı uçuşlarına kapalı olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan ilk uçak, AnadoluJet'in Düsseldorf uçağı oldu. Bu uçağın ardından Berlin ve Stutgart'tan havalanan uçaklar da havalimanına iniş yaptı.

Yurt dışından gelen yolcular termal kameralar ile ateşleri ölçüldükten sonra bagajlarını alarak ülkeye giriş yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı