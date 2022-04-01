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Ekonomi İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ekonomi

İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi’ne ilanla duyurulan Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”in ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 14:55:00 -
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacak. e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bütün kadrolara başvuru süresi, 01.04.2022 tarihinden itibaren 15 gün geçerli olacak.

Profesör ve Doçent kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres: T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres: T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sekreterliği, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sekreterliği, Yabancı Diller Bölüm Sekreterliği Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İSTANBUL

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