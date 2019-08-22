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İstanbul Rumeli Üniversitesi akademik personel alım başvurusu

İstanbul Rumeli Üniversitesi profesör doktor öğretim üyesi alım ilanı yayınladı. Üniversitelerde öğretim üyesi, araştırma görevlisi başvurusunda bulunacakların beklediği akademik personel alım başvurusu Devlet Personel Başkanlığı ve Basın İlan Kurumu üzerinden açıklanıyor. Üniversite kayıtlarının yapıldığı şu günlerde üniversitelerde akademik personel alımlarını yapıyor. Öğretim görevlisi alımı yapan üniversiteler arasında İstanbul Rumeli Üniversitesi de yer aldı. Peki İstanbul Rumeli Üniversitesi akademik personel alımları ne zaman yapılacak? İstanbul Rumeli Üniversitesi akademik personel alım başvurusu şartları neler? İşte detaylar…

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:52
İstanbul Rumeli Üniversitesi akademik personel alım başvurusu

İstanbul Rumeli Üniversitesi profesör doktor öğretim üyesi alım ilanı yayınladı. Üniversitelerde öğretim üyesi, araştırma görevlisi başvurusunda bulunacakların beklediği akademik personel alım başvurusu Devlet Personel Başkanlığı ve Basın İlan Kurumu üzerinden açıklanıyor. Üniversite kayıtlarının yapıldığı şu günlerde üniversitelerde akademik personel alımlarını yapıyor. Öğretim görevlisi alımı yapan üniversiteler arasında İstanbul Rumeli Üniversitesi de yer aldı. Peki İstanbul Rumeli Üniversitesi akademik personel alımları ne zaman yapılacak? İstanbul Rumeli Üniversitesi akademik personel alım başvurusu şartları neler? İşte detaylar…

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden akademik personel alım ilan şu şekilde: Üniversitemizin aşağıda belirletilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddelerine göre tam zamanlı Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi için istenilen belgeler neler?

Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, ünvanı ve adayın iletişim bilgileri; adres, telefon no, e-mail vs. açıkça belirtilecektir.)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

YÖK Formatlı Özgeçmiş,

Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

Doçentlik Belgesi (onaylı belge)

Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversiteler arası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi

Yayınları içeren bilimsel dosya (Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Doktor Öğretim Üyeliği için 4 takım. Dosyalar cd, usb ortamında iletilebilir.)

2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı,)

Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla, T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi "Personel Daire Başkanlığı" Mehmet Balcı Yerleşkesi: Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 İstanbul / TÜRKİYE adresine yapılacaktır.

Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 22.08.2019

İLAN BİTİŞ TARİHİ : 06.09.2019

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 09:52
  1. İstanbul Rumeli Üniversitesi akademik personel alım başvurusu
  2. İstanbul Rumeli Üniversitesi akademik personel alımları ne zaman yapılacak?
  3. İstanbul Rumeli Üniversitesi akademik personel alım başvurusu şartları neler?

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