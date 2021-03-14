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Ekonomi İstanbul Rumeli Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İstanbul Rumeli Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi ilanla duyurduğu Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 13:57:00 -
İstanbul Rumeli Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Profesör Doçent Doktor Öğretim Üyesi adayları 27.03.2021 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

Profesör, Doçent kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres:

T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres:

T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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