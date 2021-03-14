İstanbul Rumeli Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi ilanla duyurduğu Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Profesör Doçent Doktor Öğretim Üyesi adayları 27.03.2021 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.
Profesör, Doçent kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres:
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres:
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul
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