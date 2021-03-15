Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. İllere göre vaka sayıları farklılık gösterdiği için yerinde karar dönemi başladı. Bu sebeple iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illere ayrıldı. 1 Mart’ta açıklanan haritaya göre İstanbul yüksek riskli iller arasına yer aldı. Ancak son günlerde vaka artışları bir hayli arttı. Bu sebeple İstanbul’un hangi risk grubunda yer aldığı merak ediliyor. 15 Mart risk haritası güncel

İstanbul risk durumu güncel | İstanbul rengi ne oldu?

Risk haritası 15 günde bir açıklanacak. Bugün kabine toplantısı yapılıyor. Kabine toplantısını ardından yeni risk haritasının açıklanması bekleniyor. Ancak son verilere bakıldığında İstanbul’un yüksek riskli illerden çok yüksek riskli iller arasına yerleşmesi bekleniyor. Şayet İstanbul çok yüksek riskli illerin arasına girerse yeme-içme mekanları müşteri kabul etmeyecek.